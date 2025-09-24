قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سمى نفسه كنزي.. قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي
إلهام عبد البديع تكشف حقيقة اعتزالها الفن | خاص
نتنياهو: لن تقوم دولة فلسطينية.. واستسلام بعض القادة للإرهـ اب لا يلزم إسرائيل
النائب محمد أبو العينين يعرض تجربة مصر في التحول الاقتصادي
سيراميكا يهزم مودرن سبورت بثنائية نظيفة في الدوري المصري
القومي للسينما يطلق مسابقة أفضل فيلم قصير بتقنية الذكاء الاصطناعي عن حرب أكتوبر
أسامة كبير: الهجوم الحوثي على إيلات كشف فشلا عسكريا واستخباراتيا إسرائيليا
بعد الهجوم على إيلات.. نتنياهو يتوعد الحوثيين بضربة موجعة
بيشوح بإيده.. تفاصيل ما حدث بين الرئيس الفرنسي وترامب بسبب غزة.. فيديو
صلاة الجماعة في طوابق متعددة لا تجوز إلا بشروط.. عطية لاشين يكشفها
عصام كامل: جاهزية مصرية للتعامل مع سيناريوهات دفع الفلسطينيين نحونا
عماد الدين حسين: الالتزام القومي المصري تجاه فلسطين ثابت لا يتغير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

صلاة الجماعة في طوابق متعددة لا تجوز إلا بشروط.. عطية لاشين يكشفها

صلاة الجماعة
صلاة الجماعة
عبد الرحمن محمد

ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون، يقول السائل: "بعض المساجد تضم طوابق متعددة، حيث يؤدي الإمام الصلاة مع مجموعة من المصلين في الدور الأرضي، بينما يقتدي به آخرون في الطابق الثاني أو السادس أو غيره، فما حكم صلاة من يصلي في هذه الطوابق العلوية؟".

وأجاب الدكتور لاشين، قائلاً: "الحمد لله رب العالمين، فقد ورد في القرآن الكريم قوله- تعالى-: "وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة"، كما جاء في السنة النبوية ما رواه رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: “ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم صلاة الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية”.

وأوضح فضيلته أن العلماء قد اختلفوا في حكم صلاة الجماعة، فمنهم من يرى أنها سنة مؤكدة، وهذا هو القول الراجح، ومنهم من قال بوجوبها؛ لأن الأمر بها جاء في الكتاب والسنة، وإذا ورد الأمر في الشرع فهو للوجوب. 

وأضاف: وهناك من اعتبرها فرض كفاية، إذا قام بها البعض؛ سقط الإثم عن الجميع، أما إذا تركها الكل؛ أثموا جميعًا، في حين ذهب فريق قليل إلى أنها شرط لصحة الصلاة، وهو قول مرجوح لا يعوَّل عليه، وإن كان منسوبًا إلى رواية في المذهب الحنبلي.

وأضاف الدكتور لاشين أن لصلاة الجماعة شروطًا أساسية، أبرزها أن ينوي المأموم الاقتداء بالإمام، وأن تكون حركاته تابعة لحركات الإمام، استنادًا لقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر؛ فكبروا، وإذا ركع؛ فاركعوا، وإذا رفع؛ فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده؛ فقولوا ربنا ولك الحمد". 

كما يشترط لصحة الاقتداء، أن يعلم المأموم بانتقالات إمامه، ويتحقق ذلك برؤيته له أو برؤية الصفوف المتصلة به، فإن تعذر ذلك؛ فبإمكانه الاعتماد على سماع صوته عبر مكبر الصوت.

وبيّن أن صلاة من يؤديها في الطوابق العلوية تعد صحيحة إذا تحقق له سماع صوت الإمام من خلال مكبر الصوت، ولا خلاف في ذلك، غير أن الأمر يختلف إذا لم تكن أماكن الصلاة خالصة لكونها مساجد، بل ملحقة بمبانٍ أو مواقع إنتاج كما في بعض المصانع.

واستشهد الدكتور لاشين بتجربة شخصية، حين زار أحد مصانع الحلويات الكبرى في الرحمانية بالبحيرة، حيث لاحظ أن العمال والموظفين يصلون في أماكن مخصصة بكل طابق، مقتدين بإمام يصلي في الطابق الأرضي، فرأى أن هذا الوضع لا يطمئن قلبه إلى جوازه الكامل، لكون تلك الأماكن لم تتمحض عن كونها مساجد مستقلة، وإنما ملحقة بمبانٍ أخرى.

وأكد الدكتور لاشين أن البديل الأفضل هو أن يؤم كل طابق إمام مستقل بزملائه، بحيث يؤدي الجميع صلاتهم جماعة، دون أن يعد ذلك من قبيل تعدد الجماعات في مسجد واحد، لأن هذا النهي خاص بحالة وجود جماعات متعددة في نفس المكان، بينما الأمر مختلف تمامًا في الحالة المطروحة.

صلاة الجماعة فتوى شرعية شروط صحة الصلاة الإمام والمأموم مكبر الصوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه

ياسر إبراهيم

والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي

اسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفاع جنوني.. أسعار الذهب اليوم في مصر

المتهمون

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. قرار عاجل بفصل الطالب المعتدي على معلم القليوبية لمدة عام كامل

مزرعة المخدرات والمضبوطات

27 طن هيدرو بمليار و600 مليون جنية.. الداخلية تداهم مزرعة مخدرات بالإسماعيلية

الذهب

أرقام قياسية تضرب الأسواق.. الذهب في سباق مع الارتفاعات

ترشيحاتنا

حكاية نور مكسور

ما تراه ليس كما يبدو يتصدر "ترند X" بعد الحلقة الأخيرة من "نور مكسور"

إلهام عبد البديع

بعد عودتها لزوجها.. إلهام عبد البديع تعلن اعتزال الفن

انغام

بنت مصر صحيح.. محمود الخيام يدعم أنغام بعد حفلها في لندن

بالصور

أسباب غير متوقعة لتضخم الكبد.. تعرف عليها

تضخم الكبد
تضخم الكبد
تضخم الكبد

إم جي تكشف عن شاحنة البيك أب الجديدة MGU9 لمنافسة هايلكس ورينجر

MGU9
MGU9
MGU9

بلجيكا تشغل أول شاحنة كهربائية ذاتية القيادة بالكامل.. إنجاز أوروبي جديد

شاحنة كهربائية ذاتية القيادة
شاحنة كهربائية ذاتية القيادة
شاحنة كهربائية ذاتية القيادة

الحلقة الأخيرة من "نور مكسور": صدمة الاغتصاب وانكشاف الحقائق

نور إيهاب
نور إيهاب
نور إيهاب

فيديو

قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي

سمى نفسه كنزي.. قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي

عودة الأسورة الفرعونية المفقودة

ذكرى من ذهب.. مُصممة شابة تعيد إحياء الأسورة الفرعونية المفقودة |فيديوجراف

المتهم

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

رحمة أحمد

حالتها صعبة.. رحمة أحمد تتعرض لأزمة صحية مفاجئة‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد