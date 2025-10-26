تحرير 300 مخالفة متنوعة خلال حملات تموينية ورقابية على الأسواق والمخابز بالمنيا

شدّد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على ضرورة استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخابز البلدية ومحطات الوقود والمحال التجارية، للتأكد من توافر السلع الأساسية بالأسعار المقررة ومطابقتها للمواصفات، ومواجهة أي محاولات للتلاعب بالسلع المدعمة أو الاستراتيجية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لحماية المستهلك وضمان استقرار الأسواق.

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تبذل جهودًا متواصلة لتحقيق الانضباط داخل الأسواق ومكافحة كافة صور الغش التجاري والاحتكار، من خلال التنسيق المستمر بين مديريات التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والوحدات المحلية، بما يضمن إحكام الرقابة على تداول السلع والخدمات بالمحافظة.

واوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية المكثفة التي نُفذت خلال الأيام الماضية أسفرت عن ضبط 300 مخالفة تموينية متنوعة شملت قطاعات المخابز والأسواق والمواد البترولية ومنافذ توزيع السلع التموينية المدعمة.

ففي قطاع المخابز البلدية، تم رصد 178 مخالفة، منها ضبط مخبز يعمل رغم صدور قرار غلق بحقه، إضافة إلى مخالفات تتعلق بإنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن لوحة التشغيل، وعدم وجود ميزان أو ماكينة صرف داخل المخبز، وعدم نظافة أدوات العجين أو إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي قطاع الأسواق، كشفت الحملات عن 41 محضرًا متنوعًا، تضمنت قضايا غش تجاري وتلاعب في الأوزان، وحيازة سلع مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والذبح خارج المجازر الحكومية، إلى جانب مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار أو حمل شهادات صحية.

وفي قطاع المواد البترولية، تم تحرير 3 محاضر، تضمنت مخالفات عدم ممارسة النشاط وعدم الإعلان عن أسعار المواد البترولية.

أما في قطاع البدالين التموينيين ومنافذ توزيع السلع التموينية، تم تسجيل 78 مخالفة، شملت عدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، والغلق دون عذر مسبق.