محافظ المنيا: حملات ترويجية وشاشات عرض عملاقة بالميادين لنقل افتتاح المتحف الكبير

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استعداد المحافظة للمشاركة في الاحتفاء بالحدث العالمي المرتقب افتتاح المتحف المصري الكبير، من خلال تخصيص شاشات عرض عملاقة في الميادين العامة بمختلف مدن وأحياء المحافظة، لنقل فعاليات الافتتاح مباشرة، بما يتيح للمواطنين متابعة هذا الحدث التاريخي الذي يُجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة ودور مصر الريادي في صون التراث الإنساني.

وأوضح المحافظ أنه سيتم إطلاق حملات ترويجية وتثقيفية وندوات توعوية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومراكز الشباب والمكتبات العامة، لتعريف الأجيال الجديدة بأهمية المتحف المصري الكبير باعتباره أكبر صرح متحفي في العالم، وبما يضمه من كنوز أثرية تعكس هوية الشعب المصري وتاريخه الممتد عبر آلاف السنين.

وأضاف اللواء كدواني أنه سيتم كذلك إذاعة مواد فيلمية وتوثيقية عبر شاشات العرض، تتناول تاريخ مصر على مر العصور، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز المعالم السياحية والأثرية في محافظة المنيا، التي تُعد متحفًا مفتوحًا للحضارة الإنسانية بما تزخر به من آثار فرعونية ورومانية ويونانية وقبطية وإسلامية.