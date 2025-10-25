مكتبة مصر العامة بالمنيا تحصد مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أهمية تنمية الوعي لدى النشء والأطفال والشباب، وترسيخ قيم الانتماء والهوية المصرية من خلال الأنشطة الثقافية والإبداعية، التي تسهم في بناء الشخصية الواعية القادرة على الإسهام في مسيرة التنمية الشاملة للدولة المصرية.

وفي هذا الإطار، تابع المحافظ جهود مكتبة مصر العامة بالمنيا خلال شهر أكتوبر الجاري، والتي شهدت مشاركات متميزة على مستوى الجمهورية، من خلال الملتقيات الثقافية والمنافسات التي نظمتها مكتبات مصر العامة بمختلف المحافظات.

وحققت مكتبة مصر العامة بالمنيا مراكز متقدمة في عدد من فئات المنافسة، حيث حصدت المركز الثاني على مستوى الجمهورية في فئة المكتبة المتنقلة، تأكيدًا لنجاح جهودها في الوصول بالخدمات الثقافية إلى مختلف مناطق المحافظة، إلى جانب فوزها بدرع التميز والمركز الثالث على مستوى مكتبات الصعيد، بما يعكس التميز الشامل لأنشطتها الثقافية والإبداعية.

ووجّه اللواء كدواني باستمرار التوسع في أنشطة وخدمات المكتبة المتنقلة لتصل إلى أكبر عدد ممكن من القرى والمناطق النائية بمختلف مراكز المحافظة، بما يضمن إتاحة الثقافة والمعرفة لجميع الفئات العمرية، ودعم الجهود الوطنية في نشر الوعي وبناء الإنسان المصري على أسس من الفكر المستنير والمعرفة الواسعة.