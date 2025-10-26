قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنقرة ترحب بإعلان حزب العمال الكردستاني سحب قواته من تركيا
التعليم العالي: استقبال وفد إفريقي بفرع البحر المتوسط بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد
مدبولي: إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة نقلة نوعية في تطوير التعليم الجامعي
الكشف عن هوية الملياردير المتبرع بدفع رواتب الجيش الأميركي خلال الإغلاق الحكومي
غضب أحمر في ليفربول.. ماذا يحدث داخل فريق محمد صلاح؟
خبير يشرح أسباب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج
عبد الغفار: القيادة السياسية تمنح ملف الصحة الأولوية القصوي
«النقض» ترفض الطعن المقدم من دفاع سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر
غزة تواجه حرب البقاء وسط تدمير شامل وانهيار الخدمات الأساسية
الفيومي: القطاع الخاص شريك رئيسي في تطوير الغزل والنسيج الحكومي
الأهلي يتظلم من الحكم السنغالي.. ويطلب عدم إيقاف جراديشار
محافظات

الذهب الأحمر يزهر في أرض التجلي.. نجاح زراعة الزعفران يضيف كنزاً جديداً لمحمية سانت كاترين الفريدة

الزعفران بسانت كاترين
الزعفران بسانت كاترين
ايمن محمد

​تُعدّ مدينة سانت كاترين، "أرض التجلي"، كنزًا طبيعيًا فريدًا يزخر بمئات الأعشاب الطبية والعطرية النادرة، وتحوي نحو 19 نوعًا نباتيًا متوطنًا لا يوجد إلا بها، ما يجعلها محمية طبيعية استثنائية معروفة بتنوعها البيولوجي.


​ومع هذا الثراء الطبيعي، تكللت بالنجاح تجربة زراعة نبات الزعفران (Crocus sativus) لأول مرة في المحمية، ليُضاف نوع جديد وثمين إلى قائمتها الغنية من الأعشاب.
​وفي هذا الصدد، أعلن سعيد جميع، المصور الفوتوغرافي وأحد مواطني سانت كاترين، عن نجاح تجربة زراعة الزعفران وازدهار موسمه في أرض التجلي، مُشيدًا بالجهود المبذولة لإنجاح هذه الزراعة. وأشار "جميع" إلى أن التجربة، التي تُجرى للعام الثاني على التوالي، بدأت تُعطي ثمارها وتثبت بشكل قاطع إمكانية نجاحها في بيئة سانت كاترين.
​يُعرف الزعفران بـ "الذهب الأحمر"، وهو أغلى توابل العالم، حيث يُستخرج من مياسم زهرة الخريف البنفسجية. ويتميز بقيمته المرتفعة ولونه الأصفر المائل إلى الأحمر ورائحته العطرية والنفاذة. يُستخدم الزعفران على نطاق واسع في الطهي لإضفاء نكهة مميزة ولون ذهبي على أطباق الأرز الفاخرة مثل الكبسة والمندي، وكذلك في صناعة الحلويات والمشروبات. كما أن له أهمية بالغة في الطب التقليدي والحديث؛ لكونه غنيًا بمضادات الأكسدة التي تساهم في تعزيز المزاج ومكافحة الاكتئاب، ودعم صحة الجهاز الهضمي ، فضلاً عن دوره المحتمل في تقوية الذاكرة والوقاية من بعض الأمراض المزمنة.
​ويُمثل نجاح زراعة هذا الكنز الثمين خطوة مهمة لتعزيز التنوع البيولوجي في المحمية، ويفتح آفاقًا جديدة لاستغلال الموارد الطبيعية المحلية بطريقة مستدامة.

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
اسماء أبو اليزيد
