إصابة 14 شخصًا في تصادم ميكروباص وتروسيكل على طريق جرجا بسوهاج

شهد الطريق السريع أمام قرية كوم الصعايدة التابعة لمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، منذ قليل، حادثًا مروعًا إثر تصادم سيارة ميكروباص تقل عددًا من المدرسين بتروسيكل كان يسير في اتجاه مركز البلينا، ما أسفر عن إصابة 14 شخصًا بإصابات بالغة ومتفرقة بالجسم، دون وقوع وفيات.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق السريع بين ميكروباص وتروسيكل بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات إدارة المرور إلى موقع البلاغ، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف التي تولت نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي بفرع الكوامل لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتبين من المعاينة والفحص أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بأحد المركبتين، مما أدى إلى التصادم المباشر، وأسفر الحادث عن إصابة كلٍ من:" ع.ش.م 38 عامًا باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساق اليسرى، وس.ص.ف 28 عامًا بكسر مضاعف بالقدم اليسرى وغيبوبة تامة، وش.م.ع 38 عامًا باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر مضاعف بالفخذ الأيسر، آ.ر.أ 30 عامًا باشتباه كسر بالعمود الفقري،

آ.ص.ع 34 عامًا باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساق اليسرى".

"م.ع.أ 27 عامًا باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالذراع الأيمن،

ف.أ.م 27 عامًا باشتباه خلع بالكتف الأيمن، م.أ.ن 28 عامًا باشتباه كسر بالساق اليسرى،

ج.ع.أ 28 عامًا باشتباه كسر بالساق اليسرى، م.ض.ر 27 عامًا بكسر مضاعف بالساق اليمنى، ح.ي.ع 25 عامًا باشتباه كسر بالساق اليمنى".

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور بشكل طبيعي، فيما حرر محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة التي تولت مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.