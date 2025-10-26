الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتأخر بهدف أمام أستون فيلا فى الشوط الأول

تفوق أستون فيلا على مانشستر سيتي بهدف وحيد في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد فيلا بارك في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف أستون فيلا في الدقيقة 19، بعد كرة عرضية إلى خارج منطقة الجزاء لصالح أستون فيلا لتصل إلى ماتي كاش الذي راوغ المدافع وسدد كرة يسارية رائعة سكنت الشباك.

وجاءت تسديدة من داخل منطقة الجزاء لصالح مانشستر سيتي عن طريق رايندرز مرت بسلام على مرمى أستون فيلا في الدقيقة 4.

وتلقى سافيو موريرا لاعب مانشستر سيتي بطاقة صفراء فى الدقيقة 43، بعد تدخل عنيف على لاعب أستون فيلا.