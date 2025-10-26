قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

أبو الغيط: كيسنجر قال لحافظ إسماعيل عليكم أن تغيروا الأوضاع أو الاستسلام

أبو الغيط
أبو الغيط
محمد البدوي

قال السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن كيسنجر التقى اللواء محمد حافظ إسماعيل مستشار الأمن القومي مرتين الأولى في أمريكا والثانية في فرنسا، وقال لحافظ إسماعيل أنتم خسرتم الحرب وليس لدى وقت أضيعه على الشرق الأوسط ومشغول بالقضية الفيتنامية.

تغيير الأوضاع أو الاستسلام

وأكد السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي أحمد موسى أن كيسنجر قال لحافظ إسماعيل عليكم أن تغيروا الأوضاع أو الإستسلام؛ حيث كان يتمنى إجراء لقاء ثالث مع حافظ إسماعيل قبل نشوب حرب أكتوبر.

واستطرد أنه عندما كان مندوبا لمصر في الأمم المتحدة قال له كيسنجر ( مصر تفرز الكثير من العظماء)، مستكملا: خلال اللقاء مع كيسنجر قلت له : كلامك عن مصر هو السبب في نشوب الحرب.

أبو الغيط أحمد أبو الغيط السفير أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية كيسنجر الأمن القومي

