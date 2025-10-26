أبوالغيط: مصر حشدت مليون جندي في حرب أكتوبر.. والسادات كان قائداً حديديا

كشف السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن مصر وضعت تحت السلاح مليون جندي استعدادًا لحرب أكتوبر 1973، مؤكدًا أن هذا الحشد العسكري الضخم كان تعبيرًا عن استعداد الدولة الكامل لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي واستعادة الأرض والكرامة.

وقال أبوالغيط، خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة صدى البلد، إن العملية العسكرية في حرب أكتوبر عكست إرادة حديدية من رئيس حديدي، في إشارة إلى الزعيم الراحل أنور السادات، الذي قاد البلاد بثبات وشجاعة نحو النصر.

وأضاف أن القرن العشرين شهد أسماء وطنية خالدة مثل سعد زغلول ومحمد فريد وجمال عبدالناصر، مشددًا على أنه يعتبر السادات القائد الأعظم في القرن العشرين، لما قدمه من إنجازات في ميادين الحرب والسلام.

وأوضح أبوالغيط، أنه كان يوثق يوميًا ما يراه ويشهده في مفكرته الخاصة منذ يوم 5 أكتوبر وحتى نهاية نوفمبر 1973، مشيرًا إلى أنه دون تلك التفاصيل في كتابه “شهادتي” بنسبة 85% مما رآه وعرفه خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أن بعض الدول مثل ألمانيا وفرنسا تمنع قادتها من كتابة مذكراتهم خشية وقوعها في أيدي الأعداء، موضحًا أنه هو الآخر تجنب ذكر بعض التفاصيل الحساسة التي لا يجوز كشفها.

وأكد أبوالغيط، أنه امتنع عن كتابة نحو 10% من الوقائع التي عايشها لأنها تتعلق بـ الأمن القومي المصري، موضحًا أن هناك أسرارًا وتفاصيل عن حرب أكتوبر لم تكشف حتى اليوم، وستظل محفوظة حفاظًا على أمن الدولة ومكانتها.

https://www.youtube.com/live/87GR7095xio?si=z27XlKfrdlLrYbKV