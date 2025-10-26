اليونيسيف: ملتزمون بالبقاء في غزة لدعم الأطفال.. فيديو

علقت تيس إنجرام، المتحدثة باسم منظمة اليونيسيف، على الدعم النفسي لأطفال غزة، قائلة: "الأطفال بحاجة عاجلة إلى دعم نفسي، لكن من الصعب تقديم هذا الدعم مع استمرار القصف والصدمات المتكررة، وقف إطلاق النار يمنحنا الفرصة لتوسيع الدعم النفسي للأطفال والعائلات، لمساعدتهم على التعامل مع ما مروا به، وهو عملية طويلة تتطلب موارد كبيرة".

وأكدت إنجرام، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل مضهج، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن اليونيسيف ملتزمة بالبقاء في غزة لدعم الأطفال.

وقالت: "نحن موجودون في القطاع منذ عامين وسنواصل تقديم المساعدات على نطاق أوسع مما كان قبل وقف إطلاق النار، لكن الاحتياجات ما تزال أكبر من الموارد المتاحة".

وأوضحت أن المنظمة تعمل على إدخال المزيد من المساعدات عبر المعابر المختلفة، بما فيها معبر رفح، لتقديم الخدمات الأساسية مثل علاج سوء التغذية، وتشغيل عيادات متنقلة، وإعادة الأطفال إلى المدارس.