وزير الزراعة: الصادرات تتجاوز 7.5 مليون طن وهذه المشروعات سيتم تنفيذها

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن وزارة الزراعة تحتفل اليوم باليوم العالمي للغذاء، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والتي تتزامن هذا العام مع الذكرى الثمانين لتأسيس المنظمة.

وأضاف الوزير خلال لقاء خاص مع محمد عادل مراسل قناة "اكسترا نيوز": "تهدف الاحتفالية إلى تكريم الباحثين والعلماء والمبتكرين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذين قدموا ابتكارات جديدة في الأنشطة الزراعية والتصنيع الزراعي، كما نسلط الضوء على دور منظمة الفاو في دعم وزراة الزراعة من خلال البحث العلمي والتقنيات الحديثة، بهدف تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، والاستفادة من الخبرات المصرية ونقلها إلى الدول الإفريقية".

وحول المشروعات المزمع تنفيذها بالتعاون مع المنظمات الدولية، قال الوزير: "نعمل على عدة مشروعات من بينها تطوير تربية الأبقار في صعيد مصر وبعض مناطق البحيرة، إضافة إلى تطبيق تقنيات حديثة لرفع إنتاجية البذور، كما نركز على تمكين المرأة الريفية والشباب في القرى لإنشاء مشروعات متناهية الصغر لزيادة إنتاجية الأرض وتحقيق عوائد اقتصادية".





الصادرات تتجاوز 7.5 مليون طن

وتطرق علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى صادرات المحاصيل الزراعية، قائلاً: "هناك إقبال عالمي كبير على المنتجات المصرية، حيث وصل إنتاجنا من المحاصيل الزراعية إلى 7.5 مليون طن حتى نهاية الشهر الماضي، وهناك زيادة في الحاصلات الزراعية بواقع أكثر 600 ألف طن مقارنة بالعام الماضي".

وأضاف الوزير خلال لقاء خاص مع محمد عادل مراسل قناة "اكسترا نيوز": "حققنا طفرة زراعية بقيمة تجاوزت 10.6 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل الصادرات هذا العام إلى نحو 11.5 -12 مليار دولار، كما تم فتح أكثر من 465 سوقاً عالمياً جديدة، مع استمرار تطوير وتكويد المزارع لتسهيل التصدي، مصر تعتبر من أكبر المصدرين للبطاطس والبرتقال والفراولة على مستوى العالم".

وعن تطوير منظومة التعاونيات الزراعية وقانون حماية حقوق الفلاحين، أوضح: "نحرص على عقد حوار مجتمعي شامل مع الجامعات الزراعية وقيادات الجمعيات التعاونية والمزارعين لمعالجة المشكلات الواقعية، يجب أن يكون دور الجمعيات الزراعية فعالاً، وليس مقتصراً على تقديم السماد المدعم فقط، بل تقديم دعم حقيقي لإحياء القرى المنتجة وتعظيم الاستفادة من مواردها".

واختتم الوزير حديثه بالشكر لكل المساهمين في تطوير القطاع الزراعي، مؤكداً على استمرار وزارة الزراعة في تعزيز الابتكار والتصدير وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.