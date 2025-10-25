قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزيرا الزراعة والتنمية المحلية يطلقان المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لزراعة “100مليون شجرة”

وزيرا الزراعة والتنمية المحلية
شيماء مجدي   -  
ايمان البكش

خلال جولتهما بالوادى الجديد
وزيرا الزراعة والتنمية المحلية :
إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لزراعة “١٠٠ مليون شجرة”
معرض “EGY AGRI” يعكس تطوير سلالات التمور والنباتات العطرية

محطة الغربلة  تُعد من المشروعات الزراعية الحيوية بالمحافظة


 شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ، في مستهل زيارتهما للمحافظة اليوم ، إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لزراعة “١٠٠ مليون شجرة” بالمحافظة، بمشاركة محافظي سوهاج وأسيوط والجيزة والقليوبية ونائب محافظ البحيرة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وتأتي الفعالية في إطار التكليفات الرئاسية بمتابعة تنفيذ المبادرة الرامية إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وخفض الانبعاثات الحرارية، وتحسين نوعية الهواء، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة، وتعزيز المظهر الحضاري والجمالي للمدن والمراكز بمختلف المحافظات.

ومن جهته أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة "100 مليون شجرة" تحظى باهتمام كبير من الدولة، وذلك من خلال التوسع في التشجير نظراً لما له من فوائد عديدة بيئية وجمالية واقتصادية، لافتا الى إنه يتم الأخذ في الاعتبار زراعة الأشجار في الأماكن الملائمة وبالأعداد المناسبة التي ستؤدي دورها الجمالي والبيئي، وتقلل من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.


وأشار إلى أن المبادرة تستهدف أيضاً مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء، وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، بما ينعكس على تحسين الصحة العامة للمواطنين، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.


ومن جانبها شددت الدكتورة منال عوض ، علي أن المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة تهدف إلى دعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية البيئية المستدامة بمختلف المحافظات .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن ما تم تنفيذه من المبادرة في المراحل السابق يأتي في إطار خطة الوزارة للمساهمة في تحقيق مستهدفات المبادرة الرئاسية، مشيرة إلى وجود تنسيق مستمر مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لمتابعة معدلات التنفيذ والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، وضمان تحقيق الأثر البيئي والحضري المستهدف من المبادرة وضرورة الحفاظ علي هذه الأشجار التي يتم زراعتها.

و من جانبه أوضح محافظ الوادي الجديد أنه تم زراعة ٥٤٥ ألف شجرة خلال المراحل الثلاث من أشجار الفاكهة والأشجار الخشبية ، و مستهدف زراعة 100 ألف شجرة خلال المرحلة الحالية. كما قام وفد السادة الوزراء والمحافظين بغرس نخلة بحديقة ٣٠ يونيو بالخارجة في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل وإنتاجية التمور.


وتفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، محطة غربلة وإعداد التقاوي بالخارجة، ترافقهم حنان مجدى نائب المحافظ ولفيف من المحافظين ومرافقيهم، بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وخلال الجولة، استمع الوفد الوزاري إلى شرح تفصيلي لمكونات محطة غربلة وإعداد التقاوي التي تُعد من المشروعات الزراعية الحيوية بالمحافظة، والمقامة على مساحة ١٠ آلاف متر مربع، بطاقة إنتاجية تصل إلى ٥ أطنان في الساعة، وسعة تخزينية تبلغ ٥ آلاف طن.

وتُسهم المحطة في تجهيز أصناف متعددة من القمح والشعير والفول البلدي وفول الصويا، بما يعزز منظومة إنتاج التقاوي المعتمدة ويخدم خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين جودة المحاصيل الزراعية.

كما تفقد الوفد الوزارى وضيوف المحافظة الوحدة الاقتصادية المركزية للمعدات الثقيلة، التي تضم ٦٦ مركبة ومعدة ثقيلة و وحدة لتعبئة وتغليف السلع الغذائية،حيث تابعوا أعمال التشغيل والصيانة اليومية للمعدات، ورفع كفاءة الأداء وتكثيف أعمال الصيانة والتدريب الفني للعاملين، لضمان جاهزية المعدات وتعظيم الاستفادة منها في تنفيذ المشروعات الخدمية بالمراكز والمدن.

وأكد الوفد الوزاري علي أهمية المشروعات التي جرى تفقدها في دعم جهود التنمية الزراعية والخدمية بمحافظة الوادي الجديد، باعتبارها نموذجًا لتكامل العمل بين الأجهزة التنفيذية والقطاع الزراعي في دعم مقومات التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.


كما افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، فعاليات معرض الوادي الجديد الزراعي "EGY AGRI" فى نسخته الثانية بأرض المعارض بمدينة الخارجة، بحضور لفيف من السادة المحافظين ونواب المحافظين ورؤساء الهيئات العامة والسفراء، وذلك في حدث وطني يعكس حجم الشراكة وتضافر الجهود لخدمة القطاع الزراعي والتنموى بمحافظة الوادى الجديد.

وتفقد الوزراء أجنحة المعرض، والتي شهدت إقبالاً كبيراً هذا العام ضم ١١٠ عارضًا يمثلون قطاعات الإنتاج الزراعي والتصنيع والطاقة المتجددة والحرف اليدوية والبيئية ومنتجي " أيادي مصر " من مختلف محافظات الجمهورية .

خلال تفقدهم أجنحة المعرض ومنتجاته المتنوعة، أكد الوزراء، أن المعرض يمثل منصة حيوية لتعزيز الأجندة الوطنية للتنمية الزراعية، مشددين على أن التنوع الكبير في المعروضات - خاصة في مجالات الري الذكي، والطاقة المتجددة، وتطوير سلالات التمور والنباتات العطرية - يعكس التزام الدولة بتبني التقنيات الحديثة لدعم المزارعين والمستثمرين ، مشيرين إلى أهمية المعرض كآلية متطورة وفعّالة لزيادة نمو سوق المكونات الغذائية والحبوب، وتوفير فرص التصدير التي تهدف إلى تعظيم مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد القومي.

في السياق ذاته وفي أجواء وطنية مبهجة تعكس حجم الدعم الحكومي المتواصل للقطاعين الزراعي والتنموي خلال السنوات الأخيرة، شهدت وزيرة التنمية المحلية ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ الوادي الجديد، ونائب المحافظ ، احتفالية "أرض الخير"، التي أُقيمت فعالياتها بقاعة المشير طنطاوي بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية بمدينة الخارجة، مشاركة لفيف من السادة المحافظين ونواب المحافظين والسفراء ورؤساء الهيئات العامة، إلى جانب القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وانطلقت فعاليات الاحتفالية بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم ثم السلام الوطني، أعقبها عرض فيلمٍ توثيقي تناول أصداء المعرض الزراعي وما شهده من إقبالٍ ومشاركاتٍ واسعة، من مختلف أنحاء العالم على مدار السنوات الأخيرة ، فضلا عن مخرجاته التى أضفت عائدا تنمويا واقتصاديا غير مسبوقا ، تلاه تقديم أوبريت فني بعنوان "أرض الخير" أبدعت في أدائه الفرقة الفنية بمديرية الثقافة، ليضفي على الأجواء طابعًا وطنيًا احتفاليًا يعبّر عن هوية المحافظة الزراعية والإنسانية.

وعلى هامش الاحتفالية، تم تكريم الوزراء والمحافظين ونواب المحافظين وسفراء الدول ، ورواد الصناعات الزراعية ومحطات التمور والمشروعات التنموية الرائدة، واهدائهم درع المحافظة تقديرًا لعطائهم ومشاركتهم الفاعلة في دعم مسيرة التنمية بالمحافظة ضمن تقليد سنوي راسخ تجسده المحافظة وفاءً وتقديرًا لكل من أسهم في تعزيز مكانة المحافظة كـ"أرض للخير والتنمية المستدامة".

الزراعة التنمية المحلية ١٠٠ مليون شجرة EGY AGRI محطة الغربلة

