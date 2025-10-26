رصدتها الكاميرا.. لحظة إلقاء جنود الاحتلال قنبلة صوتية على شباب فلسطينيين

رصدت كاميرا المراقبة لحظة إلقاء جنود الاحتلال، قنبلة صوتية على شباب فلسطينيين في الضفة الغربية.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال ينسحب من المناطق التي تجري فيها حماس أعمال البحث عن جثث المحتجزين الإسرائيليين.

وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت أنها ستحتفظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على قطاع غزة.

ونقلا عن إعلام إسرائيلي، فقد أصيب 12 جنديا في حادث طريق على حدود قطاع غزة.

وذكرت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أصابت 4 فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات في مخيم الأمعري بمدينة البيرة.

