أسعار الأسماك بالأسواق اليوم الاثنين 27-10-2025

يقدم موقع صدي البلد أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الاثنين 27-10-2025

سعر الأسماك اليوم:

البلطي: من 68 إلى 72 جنيهل للكيلو

البلطي المتوسط: من 57 إلى 65 جنيهل للكيلو

المكرونة السويسي: من 85 إلى 135 جنيهل للكيلو

السبيط والكاليماري: من 250 إلى 350 جنيهل للكيلو

الكابوريا: من 50 إلى 180 جنيهل للكيلو

الجمبري الجامبو: من 860 إلى 980 جنيهل للكيلو

جمبري النوع الأول: من 740 إلى 840 جنيهل للكيلو

جمبري النوع الثاني: من 625 إلى 725 جنيهل للكيلو

البوري: من 180 إلى 220 جنيهل للكيلو

فيليه البلطي: من 75 إلى 275 جنيهل للكيلو

قشر البياض: من 180 إلى 300 جنيهل للكيلو

المكرونة السويسي: من 85 إلي 135 جنيهل للكيلو