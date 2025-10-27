تكريم المتفوقين من طلاب المدرسة الثانوية لمياه الشرب بالمنوفية

كرم المهندس رشدى السيد عمر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ،الطلاب الأوائل بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية للعام الدراسي 2024-2025 م بالاجتماع الدورى لمجلس إدارة المدرسة.

وأعرب، عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين من الطلبة كتقليد سنوى تحرص عليه الشركة كل عام تحفيزاً لهم على بذل المزيد من الجهد حيث اكد أن الهدف من تدشين المدارس الفنية المتخصصة إعداد خريجين متميزين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي تؤهلهم لاستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتطبيقاتها فى مجال حياتهم العملية بالشركة .

وأشار، إلى أن الفترة الحالية تشهد دعم للتعليم الفني وتطويره على أعلى مستوى بما يتواكب مع المشروعات العملاقة التي تتبناها الدولة في كافة القطاعات حتى نستطيع أن نوفر للسوق كفاءات مصرية شابة قادرة على تلبية احتياجات السوق وهنأ الطلبة المتفوقين و أسرهم، موجها الشكر لأولياء الامور على ما قدموه من جهد فى إخراج هذا الجيل الذى يبنى مصر على علم ووعى مؤكداً أن تكريم المتفوقين يعد دافعاً لهم لمواصلة مسيرة النجاح والتفوق.