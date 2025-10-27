قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإعلان عن حكام مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري المصري
الحاجة نبيلة تُقبِّل عمرو أديب على الهواء.. والإعلامي: واحدة هنا كمان| فيديو
بقوة 6.1 ريختر.. زلزال يضرب تركيا
حلمي طولان يهدد بالانسحاب من تدريب منتخب مصر في كأس العرب بسبب تجاهل رابطة الأندية
تفاصيل زلزال ضرب شمال مطروح.. ماذا قال الأهالي؟
ثروت الخرباوي يفضح الإخوان: هكذا يتم استثمار أموالهم في أوروبا.. فيديو
حقيقة وجود تقصير وإهمال في واقعة إصابة لاعبة مركز شباب الإبراهيمية بمباراة غزل المحلة
زاهي حواس يكشف تفاصيل مهمة عن لعنة الفراعنة وسر التحنيط
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة
موريتانيا: نثمن جهود الوساطة لمصر وأمريكا وقطر وتركيا لوقف الحرب في غزة
وزيرة الخارجية الفلسطينية: يجب تمكين الحكومة من أداء مسؤولياتها بجميع الأراضي المحتلة
جوزي مات قبل ما يشوف اللي أنا فيه.. بلبل الشرقية: انبسطت لما بقيت ترند
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

زلزال شديد بقوة 6.1 ريختر يضرب غرب تركيا.. والبحوث الفلكية تطمئن المصريين

زلزال
زلزال
إسلام خالد

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6.1 درجة على مقياس ريختر، ولاية باليكسير غرب تركيا، مساء اليوم الإثنين؛ ما تسبب في حالة من الذعر بين السكان، وشعور واضح بالهزة في عدد من المدن الكبرى التركية.

وأكدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD)، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 10:48:29 مساءً بالتوقيت المحلي، وكان مركزه على بعد 10 كيلومترات جنوب شرق منطقة بيجاديتش في ولاية باليكسير، وعلى عمق ضحل نسبيًا بلغ نحو 7 كيلومترات فقط.

ووفقًا لما أعلنته إدارة الكوارث والطوارئ التركية، فقد استمرت الهزة الأرضية لمدة تصل إلى 45 ثانية، شعر بها السكان في دائرة نصف قطرها 300 كيلومتر، شملت مدن كبرى مثل إسطنبول التي تبعد حوالي 200 كيلومتر شمال غرب مركز الزلزال، ومدينة إزمير الواقعة على بعد 150 كيلومترًا جنوب غرب باليكسير.

وخلال تلك اللحظات، تمايلت المباني الشاهقة في بعض المناطق، وأخلَى آلاف السكان منازلهم ومكاتبهم إلى الشوارع في مشهد أعاد للأذهان زلازل تركيا السابقة.

إصابات طفيفة وأضرار مادية محدودة في باليكسير

ذكرت وسائل الإعلام التركية، نقلًا عن إدارة الكوارث، أن الزلزال لم يسفر عن أي وفيات حتى الآن، إلا أنه تسبب في 15 إصابة طفيفة نتيجة التدافع والسقوط أثناء محاولة المواطنين الهروب من المباني.

كما تسببت الهزة في تصدع جدران أكثر من 200 مبنى في مناطق متفرقة من باليكسير، وتضرر عدد محدود من الطرق والمنشآت الخدمية.

وأوضحت السلطات أن فرق الإنقاذ والطوارئ انتشرت في موقع الزلزال على الفور، وبدأت في فحص المباني المتصدعة والتأكد من سلامة البنية التحتية، مشيرةً إلى أن الزلزال لم يؤثر على شبكة الكهرباء أو الغاز الطبيعي.

البحوث الفلكية: زلزال تركيا على بعد 867 كيلومتر شمال مرسى مطروح

وفي مصر، أعلنت الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنها سجلت الهزة الأرضية التي وقعت في غرب تركيا بوضوح على الأجهزة، دون أن يشعر بها أحد داخل الأراضي المصرية.

لا خطر على مصر من زلزال تركيا

قال الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن مركز الزلزال يقع على بعد 867 كيلومترًا شمال مدينة مرسى مطروح، مؤكدًا أن هذه المسافة كافية لتبدد الموجات الزلزالية الضعيفة قبل وصولها إلى الأراضي المصرية.

وأضاف رابح أن مصر بعيدة تمامًا عن نطاق التأثير المباشر للنشاط الزلزالي التركي؛ نظرًا لاختلاف طبيعة الصفائح التكتونية بين منطقتي الأناضول وشرق البحر المتوسط.

وأشار إلى أن المعهد يتابع على مدار الساعة أي نشاط زلزالي قد يحدث في المنطقة، مؤكدًا أن الأوضاع مستقرة تمامًا داخل مصر، ولا توجد أي احتمالات لوقوع تأثيرات جانبية من زلزال تركيا.

وتُعد تركيا من أكثر دول العالم عرضة للزلازل؛ بسبب موقعها الجغرافي عند التقاء الصفائح التكتونية الأوراسية والأناضولية والعربية، وهو ما يجعلها تقع على خطوط صدع نشطة مثل صدع شمال الأناضول وصدع شرق الأناضول.

ويقول خبراء الجيولوجيا إن الطاقة المتراكمة بين هذه الصفائح، تتحرر من حين لآخر على شكل هزات أرضية متفاوتة الشدة، وهي ظاهرة طبيعية تشهدها تركيا بشكل متكرر، خصوصًا في المناطق الغربية والجنوبية من البلاد، أما بالنسبة لمصر، فهي تقع خارج نطاق تلك الصفائح النشطة، ولذلك فإن احتمالية تأثرها مباشرة بزلزال تركيا ضعيفة للغاية.

زلزال زلزال مرسى مطروح زلزال تركيا زلزال تركيا اليوم زلزال غرب تركيا زلزال إسطنبول مرسى مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

وزير العمل

للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وزير العمل: هنزل على رأس حملة تفتيش على الشركات الأربعاء والخميس

الجنازة

4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

الضحايا

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

ترشيحاتنا

سوزوكي سياز 2026

سعر سوزوكي سياز 2026 في السعودية

هيونداي فينيو الجديدة

رسميًا.. هيونداي تطلق الجيل الجديد من فينيو 2026

سوزوكي فرونكس موديل 2026

أسعار سوزوكي فرونكس 2026 في السعودية

بالصور

احمد سعد يشعل حفله بمدينة أكتوبر وسط حضور كبير

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

بعد إعلان عرضه.. تفاصيل مشاركة مهرة مدحت بمسلسل كارثة طبيعة بطولة محمد سلام

مهرة مدحت
مهرة مدحت
مهرة مدحت

فوز بلال الملاح بعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة السينما لدورة 2025 – 2029

بلال الملاح والمخرج شريف عرفة
بلال الملاح والمخرج شريف عرفة
بلال الملاح والمخرج شريف عرفة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟

فيديو

ياسر فرج

انفصل عنها وعاد لها بعد مرضها.. قصة ياسر فرج ومأساة رحيل زوجته

افراح النجوم

موسم زواج النجوم.. منة شلبي تتصدر المشهد واحتفالات متتالية تهز الوسط الفني

ريهام عبد الغفور

من بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة.. طرح تيزر مسلسل "سنجل ماذر فاذر"

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير.. حكاية أضخم متحف من الإنشاء حتى الافتتاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد