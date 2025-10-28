دمياط تطلق خطة الدولة مصر خالية من السعار 2030

أكد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، على استمرار فاعليات خطة الدولة لتحقيق هدف "مصر خالية من السعار ٢٠٣٠"واستمرارا لاعمال حملة مكافحة ظاهرة الكلاب الضالة ومجابهة مرض السعار ضمن أبرز الجهود المبذولة فى إطار توصيات لجنة الاصحاح البيئي برئاسة المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط وعضوية الجهات المعنية وذلك من أجل الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية و الحد من انتشار الأمراض و الاوبئة و الجوائح الصحية.

قامت اللجنة اليوم برئاسة المهندس محمد الدالي مدير ادارة شئون البيئة بالديوان العام ومشاركة كل من والدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بدمياط وادارة المتابعة بالديوان العام وفريق العمل والجهات المعنية بتطعيم الكلاب بالادوات الحديثة والتعامل الفوري مع الكلاب بمدينة دمياط عن طريق فريق عمل مدرب باستخدام الة البلوبايب التي تم توفيرها لتطعيم الكلاب والتحصين بلقاح السعار حيث تم تطعيم عدد ٧٠ كلب بشوارع نافع ووزير وكذلك شارع المطحن بدمياط وكذلك تم التعامل الفوري مع الكلاب الحاملة لمرض السعار والكلاب الحاملة لمرض الجرب وذلك لمجابهة ظاهرة انتشارالكلاب الضالة والحد من خطرها على المواطنين والسيطرة على مرض السعار

كما سيتم استكمال واستمرار اعمال تلك الحملة وتنفيذ الخطة يوميا على جميع انحاء مراكز ومدن محافظة دمياط وامام المدارس للتصدي لاي امراض او مخاطر محتمل حدوثها جراء ظاهرة انتشار الكلاب حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وبخصوص الجانب التوعوي تم عمل ندوات توعوية بمدارس المحافظة تستهدف كيفية التعامل مع الكلاب الضالة والطرق الامنة لمجابهة كرض السعار حيث تمت الندوات بمختلف انحاء محافظة دمياط بمكتبة عزبة البرج على مدار يومين ومدرسة بمدينة عزبة البرج وكذلك مدينة دمياط الجديدة ومركز ومدينة فارسكور وذلك طبقا ليروتوكول تعاون مشترك بين ادارة الارشاد بمديرية الطب البيطري ووزارة التريية والتعليم ومكتبات مصر العامة

هذا وقد تم تخصيص ارقام للابلاغ الفوري عن حالات العقر او اية حالات طارئه عبر الارقام التالية ٠٥٧٢١١٣١٣٦

01556681111

01556682222

حفاظا على الصحة العامة وحماية المواطنين .

هذا وتهيب محافظة دمياط السادة المواطنين مجددًا الالتزام بمواعيد مرور سيارة الوحده المحليه لتجميع المخلفات من الساعة الثامنة مساءًا وحتى الثامنة صباحًا ، و الحفاظ علي نظافة الشارع للحفاظ على البيئة وصحتهم وتجنبا للتلوث والاثار السلبيه الناتجة عن القاء المخلفات بالطرق لعدم تجمع الكلاب امامها بالاضافه الى الارتقاء بالمظهر العام اللائق للمدينة والحفاظ علي جمالها