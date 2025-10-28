إليسا تحتفل بعيد ميلادها بحضور نجوم الفن في لبنان

احتفلت الفنانة إليسا بعيد ميلادها في لبنان وسط أجواء من البهجة والفرح، حيث حرص عدد من نجوم الفن على حضور المناسبة، من بينهم كريم فهمي، ماجد المصري، وأحمد السقا، إلى جانب العديد من الشخصيات الفنية البارزة.

وشهد الحفل أجواء مليئة بالغناء والرقص والاحتفال، حيث شارك الحضور في تقديم التهاني والتقاط الصور التذكارية مع إليسا، لتكون ليلة مليئة بالبهجة واللحظات السعيدة.

من ناحية أخرى كشفت الفنانة اللبنانية إليسا، مفاجأة خلال فيلمها الوثائقي It’s OK عبر منصة Netflix، وتحدثت عن أنجيلا السيسى والتى عوضتها عن حلم الأمومة وهى مديرة أعمالها وتدير حساباتها البنكية أيضا.

وقالت إليسا : أن أنجيلا كانت إحدى أكبر المعجبات لها، وتتواجد دائما في المطار أو الفندق التي تقيم به إليسا فور وصولها بمصر، وتوطدت علاقتهما عندما مرضت بالسرطان مؤخرا، وقويت علاقتي بأنجيلا لما جالي كانسر، وصلت لبنان وقعدت معايا عند الأطباء، وطول ما أنا بالمستشفى أنجيلا جنبي ما تركتني دقيقة بقيت بشوفها زي بنتي.