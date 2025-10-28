قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيسة وزراء اليابان تعلن نيتها ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 صحيا ومهنيا وعاطفيا
محكمة العدل الأوروبية تصنف الحيوانات الأليفة كأمتعة على متن الطائرات
ما حقيقة حديث «قسمت يوم القيامة بيني وبينك نصفين»؟.. عطية لاشين يحسم الجدل
بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي
500 ألف دولار.. طلبات الأهلي للموافقة على رحيل ديانج في يناير
إسرائيل تدرس 5 خيارات إذا رفضت حماس تسليم رفات باقي الرهائن
بيتهموني بتضييع الوقت.. عمرو أديب يكشف عن مشكلة يتعرض لها من 30 سنة
سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر
حاضنة جامعة حلوان Biocluster تطلق الدورة الثالثة لاحتضان الشركات الناشئة
سرق حقيبة فتاة أجنبية بالقاهرة.. سائق بتطبيق نقل شهير يواجه هذه العقوبة
تلقي الشكاوى والبلاغات.. مهام واختصاصات جهاز حماية المستهلك وفقا للقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بتكلفة 150 مليون جنيه.. صرح هندسي جديد يمد الحياة لنصف مليون مواطن بسوهاج

جانب من افتتاح المشروع بسوهاج
جانب من افتتاح المشروع بسوهاج
أنغام الجنايني

في قلب مدينة طهطا شمال محافظة سوهاج، يقف صرح هندسي ضخم يعكس ملامح التطوير الحقيقي الذي تشهده مشروعات البنية التحتية في صعيد مصر، حيث تم الانتهاء من إعادة تأهيل محطة مياه طهطا السطحية بتكلفة إجمالية بلغت 150 مليون جنيه، ضمن خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

المحطة، التي تُعد واحدة من أهم مصادر المياه النقية بالمنطقة، صُممت بطاقة مرحلية تصل إلى 200 لتر في الثانية، قابلة للزيادة إلى 400 لتر في الثانية بكامل طاقتها التشغيلية، لتغذي مدينة طهطا وقراها المجاورة، وتخدم ما يزيد على 527 ألف نسمة.

مشروع ضخم بسوهاج

ويهدف المشروع إلى تحسين جودة مياه الشرب وضمان استدامة الإمدادات المائية، بعد معاناة الأهالي لسنوات من ضعف الضغوط في الشبكات، خاصة بالمناطق البعيدة عن خطوط التغذية الرئيسية.

وتضمن المشروع تنفيذ 6 مرشحات جديدة بمعايير تكنولوجية حديثة، وإنشاء 8 أحواض تجفيف و2 حوض سكنر لرفع كفاءة التشغيل والتحكم في مراحل التنقية، إلى جانب إحلال وتجديد خطوط الطرد والسحب والطلمبات المرشحة، وتطوير الموقع العام للمحطة بما يعكس الطابع الجمالي والهندسي للمشروعات الحديثة.

ويمثل المشروع نقلة نوعية في منظومة المياه بسوهاج، إذ يسهم في تعزيز الاعتماد على المحطات السطحية عالية الكفاءة بدلاً من الاعتماد المفرط على الآبار الجوفية، ما يحقق استدامة الموارد ويحافظ على المخزون المائي للأجيال القادمة.

وتأتي محطة طهطا ضمن منظومة مشروعات ضخمة نفذها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي أسهم في تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي عبر تنفيذ خطوط مياه بطول 840 كيلومترًا، وصرف صحي بطول 110 كيلومترات، واستكمال 8 مشروعات متوقفة، بالإضافة إلى تنفيذ 33 بئر مياه لتغطية المناطق الساخنة بالمحافظة.

وفي ختام تنفيذ المشروع، شهدت سوهاج أمس افتتاح أعمال إعادة تأهيل محطة مياه طهطا السطحية بحضور اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، وعدد من القيادات التنفيذية والبرلمانية.

وتمثل المحطة علامة مضيئة في مسار التنمية المستدامة بالصعيد، ونموذجًا لتكامل الجهود بين الدولة وشركاء التنمية في خدمة المواطن السوهاجي.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محطة افتتاح محافظ سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل

للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وزير العمل: هنزل على رأس حملة تفتيش على الشركات الأربعاء والخميس

الضحايا

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

الجنازة

4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة

الواقعة

ساعداه في نقل الطفلين.. التحقيق مع صديق المتهم وسائق التوك توك في جريمة الهرم

Gmail

اختراق بيانات ضخم.. تأكيد تسريب كلمات مرور لحسابات Gmail ضمن 183 مليون حساب

صورة أرشيفية

التعليم تنفي إلغاء التقييمات الأسبوعية في المدارس العام المقبل

ترشيحاتنا

سوزوكي سياز 2026

سعر سوزوكي سياز 2026 في السعودية

هيونداي فينيو الجديدة

رسميًا.. هيونداي تطلق الجيل الجديد من فينيو 2026

سوزوكي فرونكس موديل 2026

أسعار سوزوكي فرونكس 2026 في السعودية

بالصور

المستهلك توقف عن الشراء.. خبير يوضح سبب تباطؤ مبيعات سوق السيارات

السيارات
السيارات
السيارات

سبب عدم انخفاض أسعار السيارات المستعملة رغم تراجع الزيرو.. خبير يكشف

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

احمد سعد يشعل حفله بمدينة أكتوبر وسط حضور كبير

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

بعد إعلان عرضه.. تفاصيل مشاركة مهرة مدحت بمسلسل كارثة طبيعة بطولة محمد سلام

مهرة مدحت
مهرة مدحت
مهرة مدحت

فيديو

ياسر فرج

انفصل عنها وعاد لها بعد مرضها.. قصة ياسر فرج ومأساة رحيل زوجته

افراح النجوم

موسم زواج النجوم.. منة شلبي تتصدر المشهد واحتفالات متتالية تهز الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد