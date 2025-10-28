بتكلفة 150 مليون جنيه.. صرح هندسي جديد يمد الحياة لنصف مليون مواطن بسوهاج

في قلب مدينة طهطا شمال محافظة سوهاج، يقف صرح هندسي ضخم يعكس ملامح التطوير الحقيقي الذي تشهده مشروعات البنية التحتية في صعيد مصر، حيث تم الانتهاء من إعادة تأهيل محطة مياه طهطا السطحية بتكلفة إجمالية بلغت 150 مليون جنيه، ضمن خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

المحطة، التي تُعد واحدة من أهم مصادر المياه النقية بالمنطقة، صُممت بطاقة مرحلية تصل إلى 200 لتر في الثانية، قابلة للزيادة إلى 400 لتر في الثانية بكامل طاقتها التشغيلية، لتغذي مدينة طهطا وقراها المجاورة، وتخدم ما يزيد على 527 ألف نسمة.

مشروع ضخم بسوهاج

ويهدف المشروع إلى تحسين جودة مياه الشرب وضمان استدامة الإمدادات المائية، بعد معاناة الأهالي لسنوات من ضعف الضغوط في الشبكات، خاصة بالمناطق البعيدة عن خطوط التغذية الرئيسية.

وتضمن المشروع تنفيذ 6 مرشحات جديدة بمعايير تكنولوجية حديثة، وإنشاء 8 أحواض تجفيف و2 حوض سكنر لرفع كفاءة التشغيل والتحكم في مراحل التنقية، إلى جانب إحلال وتجديد خطوط الطرد والسحب والطلمبات المرشحة، وتطوير الموقع العام للمحطة بما يعكس الطابع الجمالي والهندسي للمشروعات الحديثة.

ويمثل المشروع نقلة نوعية في منظومة المياه بسوهاج، إذ يسهم في تعزيز الاعتماد على المحطات السطحية عالية الكفاءة بدلاً من الاعتماد المفرط على الآبار الجوفية، ما يحقق استدامة الموارد ويحافظ على المخزون المائي للأجيال القادمة.

وتأتي محطة طهطا ضمن منظومة مشروعات ضخمة نفذها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي أسهم في تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي عبر تنفيذ خطوط مياه بطول 840 كيلومترًا، وصرف صحي بطول 110 كيلومترات، واستكمال 8 مشروعات متوقفة، بالإضافة إلى تنفيذ 33 بئر مياه لتغطية المناطق الساخنة بالمحافظة.

وفي ختام تنفيذ المشروع، شهدت سوهاج أمس افتتاح أعمال إعادة تأهيل محطة مياه طهطا السطحية بحضور اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، وعدد من القيادات التنفيذية والبرلمانية.

وتمثل المحطة علامة مضيئة في مسار التنمية المستدامة بالصعيد، ونموذجًا لتكامل الجهود بين الدولة وشركاء التنمية في خدمة المواطن السوهاجي.