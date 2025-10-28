أبرز قرارات اجتماع مجلس الجامعات الأهلية بالعاصمة الإدارية

عقد مجلس الجامعات الأهلية اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في مستهل الاجتماع، قدم الوزير التهنئة لكل من الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، لترشيحهم من قبل المجلس الأعلى للجامعات، لعضوية مجلس الجامعات الأهلية للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٦.

وأشار الوزير إلى زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لجامعة السويس الأهلية، حيث قدم التهنئة للدكتور أشرف حنيجل القائم بتسيير أعمال جامعة السويس الأهلية، على نجاح تنظيم الزيارة، مشيرًا إلى أن الجامعة تعد من الجامعات الأهلية المنشأة مؤخرًا، وتستهدف تقديم تجربة تعليمية متميزة لتأهيل الطلاب، ليكونوا قادرين على مواكبة متطلبات سوق العمل.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن الجامعات الأهلية أصبحت تحظى بمكانة مرموقة ضمن منظومة التعليم العالي في مصر، معربًا عن سعادته بأن هذه الإنجازات تحققت بدراسة متقنة لإعادة استغلال الأصول المملوكة للدولة واستخدامها فى العملية التعليمية، من خلال برامج تعليمية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن الجامعات الأهلية تمثل رافدًا مهمًا في منظومة التعليم العالي بمصر، وتلعب دورًا أساسيًا في استيعاب الطلب المتزايد على التعليم الجامعي، دون تحميل أي أعباء مالية على الدولة.

وأشاد الوزير بالشراكات المتميزة للجامعات الأهلية مع عدد من الجامعات الدولية المرموقة، فى مختلف المجالات التعليمية، وتقديم برامج دراسية حديثة مزدوجة الشهادة، لإتاحة تقديم تجربة تعليمية دولية في مصر، لافتًا إلى استمرار العمل على تقديم تخصصات وبرامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى دعم الطلاب الموهوبين وتشجيعهم على التميز والابتكار.

كما أشاد الدكتور أيمن عاشور بدور الجامعات الأهلية الفاعل في تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والندوات بمناسبة الذكرى ٥٢ لانتصارات أكتوبر المجيدة، من خلال استضافة رموز الفكر والثقافة والأمن القومي والإعلام الحديث مع طلاب الجامعات، وتسليط الضوء على الدروس المستفادة منها.

وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز دور الجامعات الأهلية في خدمة المجتمع، موضحًا الدور الذي قامت به الجامعات الأهلية بالمشاركة الفاعلة في المبادرات القومية، ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال تنظيم القوافل، وعقد الندوات التثقيفية، وتنفيذ الأنشطة المتنوعة، بالإضافة إلى تكثيف التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".

واستمع المجلس إلى عرض قدمه الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، حول تنظيم منتدى سنوي لريادة الأعمال، وسيتم تقديم جوائز للشركات الناشئة الفائزة وفرق ريادة الأعمال بالجامعات، في إطار تشجيع الطلاب على الاهتمام بريادة الأعمال وإنشاء الشركات الناشئة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن مجلس الجامعات الأهلية اعتمد آلية للطلاب المقيدين بالجامعات الأهلية والمتقدمين بطلبات تغيير المسار في البرامج الدراسية المختلفة بالجامعات الأهلية.

وأحيط المجلس علمًا بصدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تشكيل لجنة اختيار رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة.

وأحيط المجلس علمًا بصدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تشكيل لجنة اختيار رئيس جامعة النيل الأهلية.

وأشاد المجلس بالدور الفعال الذي قدمته أمانة مجلس الجامعات الأهلية بشأن تدريب مسئولي شئون الطلاب بالجامعات الأهلية الجديدة على النظام الموحد على المنظومة الإلكترونية لتسجيل طلاب الجامعات الأهلية، وذلك تحت إشراف الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية ومدير منصة انطلاق، حيث قامت جامعة القاهرة وجامعة عين شمس باستضافة السادة مسئولي شئون الطلاب بالجامعات الأهلية وبحضور ومشاركة السادة نواب رؤساء الجامعات للشئون الأكاديمية في الجامعات الـ ١٢ المنشأة بالقرارات الجمهورية لعام ٢٠٢٥.

واستمع المجلس إلى عرض حول قبول الطلاب بالجامعات الأهلية في الكليات والبرامج المختلفة، بإضافة كليات وبرامج جديدة وتوزيعها على الأقاليم السبعة، بما يتماشى مع تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى ٢٠٣٠.