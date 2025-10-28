رئيسة وزراء اليابان: نشكر القوات الأمريكية على حماية أمن أمتنا والمنطقة

قالت رئيسة وزراء اليابان، إننا نعرب عن امتناننا لجميع النساء في قوات الدفاع اليابانية لالتزامهن بحفظ الأمن والسلام في بلادنا ليلاً ونهارًا.

وأضافت خلال كلمتها أمام الرئيس الأمريكي، أننا نشكر القوات الأمريكية على حماية أمن أمتنا والمنطقة، متابعة: ملتزمون بالتعاون مع الولايات المتحدة لحفظ السلام بالمنطقة.

وأوضحت أن التحالف الأمريكي الياباني وصل إلى مستويات غير مسبوقة، متابعة: واشنطن وطوكيو ستقفان دائما جنبا إلى جنب.

ولفتت إلى أن حاملة الطائرات يو إس إس جورج واشنطن رمز لحماية السلام في المنطقة.

واسترسلت: نواجه بيئة أمنية غير مسبوقة ولا يمكن حماية السلام بالكلام فقط بل بالعزيمة والعمل