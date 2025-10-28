وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم والمنيا

عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظتي الفيوم والمنيا.

وذلك بحضور مسئولي الوزارة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركات المنفذة.

وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير أن اجتماع اليوم يأتي لاستعراض الموقف التنفيذي لكافة المشروعات بمحافظتي الفيوم والمنيا، وتذليل أية تحديات قد تواجه التنفيذ، مشددًا على أهمية الانتهاء من المشروعات في المدد الزمنية المحددة.

وتناول الاجتماع موقف المشروعات التي تنفذها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ضمن "حياة كريمة" بمحافظة الفيوم، حيث تم متابعة الموقف التنفيذي التوسعات محطة مياه الشرب الجديدة بالعزب ، وموقف إحلال وتجديد وإعادة إنشاء محطة تنقية مياه الشرب بقحافة القديمة، وفى محافظة المنيا تم عرض موقف ف محطة مياه جنوب ملوي بمحافظة المنيا، وفي هذا الإطار وجه وزير الإسكان بإعداد تقرير أسبوعي عن الأعمال الجارية بتلك المشروعات.

كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تم استعراض موقف عدد من مشروعات الصرف الصحي بعدد من القري بمركز اطسا بالفيوم، ومشروعات محطات لمعالجة الصرف الصحي، ومشروعات صرف صحى بقرية المشترك قبلي بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، كما تم استعراض موقف مشروعات صرف صحى بقري مركزي ملوي والعدوة، ومشروعات محطات معالجة بمراكز مغاغة ودير مواس وابوقرقاص بمحافظة المنيا.

وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير بالمتابعة الدورية لكافة الأعمال وإعداد تقارير بشأن الموقف التنفيذى لكل المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في نطاق محافظتي الفيوم والمنيا والتغلب على أية تحديات للانتهاء من المشروعات في المواعيد المقررة لها.

