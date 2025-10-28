برلماني: المتحف المصري الكبير بوابة مصر للمستقبل الثقافي والسياحي

قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يعد خطوة تاريخية في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، موضحًا أن هذا المشروع يجسد فلسفة الدولة في الدمج بين التراث والتنمية، وتحويل الثقافة إلى طاقة اقتصادية وسياحية.

وتابع القطامي: إن ما يميز المتحف الكبير هو الرؤية المستقبلية التي صيغ بها، فهو ليس مجرد مخزن للآثار، بل مدينة متكاملة للمعرفة والإبداع، تضم أحدث تقنيات العرض والتفاعل، مما يمنح الزائر تجربة حضارية متكاملة تجمع بين العلم والجمال.

رؤية الأهرامات من داخل قاعات المتحف

وأشاد عضو مجلس النواب بقدرة المهندسين والمصممين المصريين على إخراج هذا الصرح العالمي بأعلى معايير الدقة والابتكار، في تصميم فريد يتيح رؤية الأهرامات من داخل قاعات المتحف، في تواصل بصري يوحي باستمرار الحضارة المصرية عبر العصور.