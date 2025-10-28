رسم ملامح جديدة للعمل للخدمات العقارية بشكل تقني ..تفاصيل

في خطوة نحو تعزيز التحول الرقمي في سوق الخدمات، بدأت منصة جديدة شراكة استراتيجية مع شركة تطوير عقاري رائدة في مصر.

تهدف هذه الشراكة إلى تقديم أرقى مستوى من الخدمات لقاطني المجتمعات السكنية.

تقدم المنصة أكثر من 50 خدمة متنوعة تشمل الرعاية المنزلية، صيانة الأجهزة، وأعمال النجارة، وغيرها. سيتم دمج هذه الخدمات داخل مجتمعات التطوير العقاري لضمان الوصول السهل والجودة العالية.

تسعى المنصة لتكون الرائدة في الشرق الأوسط لإدارة الحياة اليومية بذكاء واحترافية، حيث توفر تطبيقًا رقميًا يتيح طلب الخدمات بسهولة وفعالية. يشمل النظام تصنيف الطلبات حسب الموقع والجدول الزمني، بالإضافة إلى حلول الدفع الرقمي الآمن.

ويأتي هذا التعاون في إطار رؤية منصة بيلدا وشركة تطوير عقاري رائدة لتحقيق جودة حياة أفضل للعميل.

تعكس هذه الشراكة رؤية متكاملة تجمع بين الابتكار التكنولوجي والخدمات عالية الجودة، بما يسهم في تحسين نمط حياة السكان. من خلال هذه المبادرة، يتم تعزيز تجربة السكن من خلال توفير خدمات موثوقة ومتكاملة.

يعتبر هذا التعاون نموذجًا قويًا لاستخدام التكنولوجيا في تسهيل الحياة اليومية، مما يعيد صياغة مستقبل الخدمات في السوق المصري.