قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ سوهاج لرئيس الحي: ارفع كل الإشغالات دي مش لازم أنزل بنفسي وأشوف
تلميذ يكسر أسنان زميله بمدرسة في القليوبية بسبب تكليف من معلمة
ماذا يحدث لكبار السن عند شرب القهوة؟ دراسات تكشف الفوائد والمخاطر
عارفيني وهيفضحوني.. مرتكب جريمة الهرم يبرر قـ.تله للأطفال الثلاثة بعد أمهم
بريطانيا توقع صفقات استثمارية بـ6.4 مليار جنيه مع السعودية
اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟
مصر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الشاطئية للقدرات الرياضية بتركيا
محمد السيد يطلب 10 ملايين جنيه سنويًا لتجديد عقده مع الزمالك
مصدر مسؤول لـ"صدى البلد": الطب البيطري بسوهاج يدشن خطة عاجلة لمكافحة الكائنات المفترسة
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف رفح الفلسطينية
تاون جاس : لا تنزعجوا من رائحة الغاز بعد العاشرة مساء اليوم الثلاثاء
الجامعة العربية تدين الجرائم المروعة ضد المدنيين في الفاشر وتدعو إلى وقف فوري للقتال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصدر مسؤول لـ"صدى البلد": الطب البيطري بسوهاج يدشن خطة عاجلة لمكافحة الكائنات المفترسة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

كشف مصدر مسؤول بمديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن المديرية تتابع عن كثب ما تم تداوله خلال الأيام الأخيرة بشأن تزايد حوادث هجوم القوارض والزواحف على بعض المنازل داخل القرى، مؤكدًا أن المديرية بدأت بالفعل في وضع خطة عاجلة للتعامل مع الظاهرة والسيطرة على مسبباتها.

وأوضح المصدر أن المديرية وجهت الإدارات البيطرية بجميع المراكز إلى تكثيف حملات مكافحة القوارض والعرس والعقارب داخل الكتل السكنية والمناطق الزراعية المتاخمة للمصارف والترع.

مديرية الطب البيطري بسوهاج

وذلك بالتنسيق الكامل مع الوحدات المحلية ومديرية الصحة، لضمان سرعة الاستجابة لأي بلاغات مماثلة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ حملات ميدانية يومية تشمل الرش بالمبيدات الآمنة بيئيًا داخل أماكن تجمع القمامة وحظائر الحيوانات، بالإضافة إلى تطهير المصارف والمجاري المائية التي تمثل بيئة خصبة لتكاثر القوارض والحشرات الضارة.

وأكد المصدر أن فرق الرصد البيطري تعمل حاليًا على حصر المناطق الأكثر تضررًا داخل مراكز المراغة وطهطا وأخميم وعدد من المراكز الأخرى بسوهاج؛ تمهيدًا لإطلاق مرحلة أولى من حملات المكافحة الشاملة خلال الأيام القليلة المقبلة، مع متابعة ميدانية دقيقة من مديرية الطب البيطري.

كما أكد المصدر أن المديرية شددت على ضرورة رفع الوعي لدى المواطنين بطرق الوقاية السليمة داخل المنازل، ومنها التخلص الآمن من القمامة، وعدم ترك بقايا الطعام مكشوفة، وسد الفتحات الأرضية التي قد تتسلل منها القوارض أو الزواحف.

وختم المصدر تصريحاته لـ«صدى البلد» قائلًا:" مديرية الطب البيطري في سوهاج تتعامل مع هذا الملف بجدية تامة، ونسعى بالتعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية إلى القضاء على بؤر توالد القوارض والحيوانات الضالة؛ حمايةً لأرواح المواطنين، ومنع تكرار تلك الحوادث المؤسفة التي شهدتها بعض القرى مؤخرًا".

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج قوارض زواحف الطب البيطري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا جريمة الهرم

أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بقـ ـتـ ـل والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

ترامب ينتقد رئيس الاحتياطي الفيدرالي: غير كفء

ترامب ينتقد رئيس الفيدرالي: غير كفء

أرشيفية

جيش الاحتلال الإسرائيلي: حماس لديها جثث بحوزتها لكنها لا تفرج عنها

أرشيفية

كتائب القسام تعلن تسليم جثة أسير إسرائيلي عثر عليها داخل نفق في غزة

بالصور

ماذا يحدث لكبار السن عند شرب القهوة؟ دراسات تكشف الفوائد والمخاطر

شرب القهوة عند كبار السن
شرب القهوة عند كبار السن
شرب القهوة عند كبار السن

هل تشتري سيارة الآن أم تنتظر لنهاية العام؟.. خبير يكشف وضع السوق

شراء سيارة
شراء سيارة
شراء سيارة

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة في المنزل خطوة بخطوة

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة
طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة
طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة

طريقة عمل البيتزا في البيت مثل المطاعم

بيتزا
بيتزا
بيتزا

فيديو

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

المزيد