مصدر مسؤول لـ"صدى البلد": الطب البيطري بسوهاج يدشن خطة عاجلة لمكافحة الكائنات المفترسة

كشف مصدر مسؤول بمديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن المديرية تتابع عن كثب ما تم تداوله خلال الأيام الأخيرة بشأن تزايد حوادث هجوم القوارض والزواحف على بعض المنازل داخل القرى، مؤكدًا أن المديرية بدأت بالفعل في وضع خطة عاجلة للتعامل مع الظاهرة والسيطرة على مسبباتها.

وأوضح المصدر أن المديرية وجهت الإدارات البيطرية بجميع المراكز إلى تكثيف حملات مكافحة القوارض والعرس والعقارب داخل الكتل السكنية والمناطق الزراعية المتاخمة للمصارف والترع.

مديرية الطب البيطري بسوهاج

وذلك بالتنسيق الكامل مع الوحدات المحلية ومديرية الصحة، لضمان سرعة الاستجابة لأي بلاغات مماثلة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ حملات ميدانية يومية تشمل الرش بالمبيدات الآمنة بيئيًا داخل أماكن تجمع القمامة وحظائر الحيوانات، بالإضافة إلى تطهير المصارف والمجاري المائية التي تمثل بيئة خصبة لتكاثر القوارض والحشرات الضارة.

وأكد المصدر أن فرق الرصد البيطري تعمل حاليًا على حصر المناطق الأكثر تضررًا داخل مراكز المراغة وطهطا وأخميم وعدد من المراكز الأخرى بسوهاج؛ تمهيدًا لإطلاق مرحلة أولى من حملات المكافحة الشاملة خلال الأيام القليلة المقبلة، مع متابعة ميدانية دقيقة من مديرية الطب البيطري.

كما أكد المصدر أن المديرية شددت على ضرورة رفع الوعي لدى المواطنين بطرق الوقاية السليمة داخل المنازل، ومنها التخلص الآمن من القمامة، وعدم ترك بقايا الطعام مكشوفة، وسد الفتحات الأرضية التي قد تتسلل منها القوارض أو الزواحف.

وختم المصدر تصريحاته لـ«صدى البلد» قائلًا:" مديرية الطب البيطري في سوهاج تتعامل مع هذا الملف بجدية تامة، ونسعى بالتعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية إلى القضاء على بؤر توالد القوارض والحيوانات الضالة؛ حمايةً لأرواح المواطنين، ومنع تكرار تلك الحوادث المؤسفة التي شهدتها بعض القرى مؤخرًا".