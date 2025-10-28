الجامعة العربية تدين الجرائم المروعة ضد المدنيين في الفاشر وتدعو إلى وقف فوري للقتال

أعربت جامعة الدول العربية عن إدانتها الشديدة للجرائم المروعة التي ترتكب بحق المدنيين في مدينة الفاشر، في أعقاب انسحاب القوات المسلحة السودانية منها، وما تضمنته التقارير الأممية والإعلامية من شهادات صادمة حول الانتهاكات الجسيمة ضد السكان العالقين داخل المدينة.

وقالت الجامعة العربية في بيان لها إنها تتابع بقلق بالغ تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في الفاشر، مشددة على أن ما يتعرض له المدنيون من قتل وتشريد يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.

ودعت الجامعة إلى الوقف الكامل والفوري للأعمال القتالية في المدينة التي تخضع لحصار من قوات الدعم السريع منذ أكثر من عامين، مؤكدة ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736 (2024) القاضي برفع الحصار فوراً، والسماح بخروج من يرغب من السكان دون عوائق، وضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الفاشر والمناطق المجاورة.

كما شددت على محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات وتقديمهم للعدالة، مؤكدة أن الوضع الراهن يهدد استقرار السودان ووحدته الإقليمية، فضلاً عن انعكاساته الخطيرة على الأمن والسلم الإقليميين.

وختم البيان بدعوة الجامعة إلى تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لتفعيل الضغوط الإيجابية الكفيلة بوقف أعمال العنف غير المسبوقة، والعمل الجاد من أجل استعادة السلم والاستقرار في السودان.