قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد السيد يطلب 10 ملايين جنيه سنويًا لتجديد عقده مع الزمالك
مصدر مسؤول لـ"صدى البلد": الطب البيطري بسوهاج يدشن خطة عاجلة لمكافحة الكائنات المفترسة
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف رفح الفلسطينية
تاون جاس : لا تنزعجوا من رائحة الغاز بعد العاشرة مساء اليوم الثلاثاء
الجامعة العربية تدين الجرائم المروعة ضد المدنيين في الفاشر وتدعو إلى وقف فوري للقتال
فتح: مصر تبذل جهدا كبيرا لضمان استكمال تنفيذ الاتفاق ومنع العودة إلى الحرب
وظائف خالية بوزارة العدل عبر بوابة الوظائف الحكومية.. قدم الآن
رئيس الوزراء يغادر إلى شرم الشيخ للمشاركة في افتتاح مؤتمر الانتوساي
الجريدة الرسمية تنشر قرار منح إجازة بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير
اللوتري الأمريكي.. أرخص طريقة للحصول على تأشيرة الولايات المتحدة
ارتفاع سعر الذهب مساء تعاملات اليوم الثلاثاء
لأصحاب الإيجار القديم.. الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان البديل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجامعة العربية تدين الجرائم المروعة ضد المدنيين في الفاشر وتدعو إلى وقف فوري للقتال

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعربت جامعة الدول العربية عن إدانتها الشديدة للجرائم المروعة التي ترتكب بحق المدنيين في مدينة الفاشر، في أعقاب انسحاب القوات المسلحة السودانية منها، وما تضمنته التقارير الأممية والإعلامية من شهادات صادمة حول الانتهاكات الجسيمة ضد السكان العالقين داخل المدينة.

وقالت الجامعة العربية في بيان لها إنها تتابع بقلق بالغ تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في الفاشر، مشددة على أن ما يتعرض له المدنيون من قتل وتشريد يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.

ودعت الجامعة إلى الوقف الكامل والفوري للأعمال القتالية في المدينة التي تخضع لحصار من قوات الدعم السريع منذ أكثر من عامين، مؤكدة ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736 (2024) القاضي برفع الحصار فوراً، والسماح بخروج من يرغب من السكان دون عوائق، وضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الفاشر والمناطق المجاورة.

كما شددت على محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات وتقديمهم للعدالة، مؤكدة أن الوضع الراهن يهدد استقرار السودان ووحدته الإقليمية، فضلاً عن انعكاساته الخطيرة على الأمن والسلم الإقليميين.

وختم البيان بدعوة الجامعة إلى تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لتفعيل الضغوط الإيجابية الكفيلة بوقف أعمال العنف غير المسبوقة، والعمل الجاد من أجل استعادة السلم والاستقرار في السودان.

جامعة الدول العربية مدينة الفاشر السودان الأوضاع الإنسانية والأمنية في الفاشر قوات الدعم السريع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا جريمة الهرم

أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بقـ ـتـ ـل والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

فعاليات «أسبوع الدعوة الإسلامية الثالث عشر»

البحوث الإسلامية: الإيمان بوجود الخالق فطرة إنسانية راسخة تظهر في الشدائد

أذكار المساء

أذكار المساء كاملة ومكتوبة.. ردد أدعية النبي تمنحك السكينة طوال الليل

جانب من الاختبارات

الجامع الأزهر يواصل إجراء اختبارات مسابقة حفظ القرآن بمحافظات المتسابقين

بالصور

هل تشتري سيارة الآن أم تنتظر لنهاية العام؟.. خبير يكشف وضع السوق

شراء سيارة
شراء سيارة
شراء سيارة

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة في المنزل خطوة بخطوة

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة
طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة
طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة

طريقة عمل البيتزا في البيت مثل المطاعم

بيتزا
بيتزا
بيتزا

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات

فيديو

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

المزيد