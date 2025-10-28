رئيس جامعة المنيا يشهد حفل تخرج الدفعة 23 من كلية طب الأسنان

شهد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، احتفالية تخرج الدفعة الثالثة والعشرين من طلاب كلية طب الأسنان، بحضور الدكتور حامد جاد، عميد الكلية، والدكتورة شرين فودة، عميد كلية طب الأسنان بجامعة دراية، والدكتور أحمد مبروك، نقيب أطباء الأسنان بالمنيا، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس.

واعرب رئيس الجامعة عن سعادته بمشاركة خريجي الكلية فرحتهم في هذا اليوم الذي يتوج سنوات من الجهد والمثابرة، مقدمًا التهنئة لأبنائه الخريجين وأسرهم، ومؤكدًا أن كلية طب الأسنان بجامعة المنيا تُعد من أعرق كليات طب الأسنان في صعيد مصر، ونموذجًا يحتذى به في التميز الأكاديمي والتدريب العملي المتطور، بما تمتلكه من معامل حديثة وبرامج تعليمية مواكبة لأحدث النظم العالمية في التعليم الطبي.

وأعرب الدكتور حامد جاد، عميد الكلية، عن فخره بتخريج دفعة جديدة من أطباء الأسنان الذين يمثلون ثمرة أعوام من الدراسة والتدريب، مؤكدًا أن الكلية تسير بخطى ثابتة نحو تطوير برامجها الأكاديمية والبحثية، وتعزيز خدماتها الطبية والمجتمعية بما يتماشى مع رؤية جامعة المنيا للتميز والجودة.

وتخلل الحفل فقرات فنية وعروضاً توثيقية لمسيرة الطلاب داخل الكلية، وكلمات لطلاب الدفعة، من بينهم الطالب جمال عبد الهادي الأول على الدفعة، والطالبة ميس ممثلة الطلاب الوافدين، أعقبها تكريم الخريجين الأوائل وأعضاء هيئة التدريس المتميزين