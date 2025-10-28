محافظ المنيا: 90.6 % نسبة الإنجاز في ملف تقنين أراضي الدولة| صور

قال محافظ المنيا اللواء عماد كدوانى إن أجهزة المحافظة نجحت فى تحقيق نسبة إنجاز غير مسبوقة في ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بلغت 90.6% بإجمالي متحصلات مالية نحو 3.4 مليار جنيه، وذلك وفق ما أعلنته اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها موجها الشكر والتقدير لإدارة أملاك الدولة والجهات المعاونة وجميع العاملين في ملف التقنين، مشيداً بجهودهم التي أسهمت في تحقيق هذه النسبة .



وأكد المحافظ ،في بيان اليوم، أهمية الدور المحوري الذي يقوم به مجمع الذكاء المكاني المتقدم بالمحافظة، والدور البارز الذي أدّاه في تسريع مراحل التدقيق وإنهاء إجراءات التقنين من خلال أعمال الرفع المساحي وإعداد الخرائط الرقمية، مشيراً إلى أن المجمع لا يخدم المحافظة فقط، بل يمتد بدوره لخدمة المحافظات الأخرى ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي ودعم اتخاذ القرار القائم على البيانات المكانية الدقيقة .



وأشار المحافظ إلى أن هذا الإنجاز يعكس نجاح التكامل بين الجهود الميدانية والتقنيات الحديثة في إدارة ملف أملاك الدولة مؤكداً أن المحافظة ستواصل العمل بخطى ثابتة نحو تعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات .



وأوضح أن مجمع الذكاء المكاني المتقدم يُعد من المشروعات الرائدة في دعم منظومة التحول الرقمي بالمحافظة، حيث يختص بتنفيذ أعمال الرفع المساحي الدقيق وتحديد الحدود الفعلية لقطع الأراضي باستخدام صور الأقمار الصناعية والبيانات الطبوغرافية الحديثة، بجانب إنتاج خرائط رقمية عالية الدقة وربطها ببيانات طلبات التقنين، وبناء قاعدة بيانات مكانية موحدة تُمكّن من تتبع الموقف التنفيذي لكل طلب إلكترونيًا، فضلًا عن توفير تحليلات وتقارير مكانية فورية تُسهم في دعم اتخاذ القرار وتسريع إجراءات التقنين بدقة وكفاءة.