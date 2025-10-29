راتب ضخم في الزمالك يُثير الجدل .. وتامر عبد الحميد يكشف الأرقام

أكد تامر عبد الحميد، نجم نادي الزمالك السابق، أن جماهير الزمالك تشعر بالغضب من إدارة النادي في الوقت الحالي.

وقال تامر عبد الحميد، في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة «أون»: "جزء من جماهير الزمالك غاضبون من سياسة إدارة النادي في الوقت الراهن".

وأضاف: "هناك حسابات على السوشيال ميديا بخمسين جنيهًا فقط، تُستخدم لتشويه صورة مجلس إدارة الزمالك في ثوانٍ".

وتابع: "بدر حامد يتقاضى راتبًا قدره 239 ألف جنيه من رئاسة قطاع الناشئين في الزمالك، بينما كان محمد حلمي في وقت سابق يتقاضى 45 ألف جنيه فقط".

واختتم قائلًا: "جمهور الزمالك يقابلني في الشارع ويقول لي: معاك حق، وهدفي هو إصلاح نادي الزمالك لأنه بيتي".