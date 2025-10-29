قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مهندس الديكور محمد عطية يشرف على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة
جهود مكثفة لكشف هويتها.. سيارة مجهولة تلقي بشخصين مصابين بالرصاص في أحد شوارع الإسماعيلية
إيمان كريم تجتمع بالإدارات الفنية وخدمة المواطنين وتوجه بمتابعة شكاوى ذوي الإعاقة
حماس: لن نسمح للاحتلال الإسرائيلي بفرض وقائع جديدة تحت النار
وزير العمل يقود حملة مفاجئة على مصانع العاشر من رمضان لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور
الخارجية الفلسطينية: شعوب العالم منتفضة خلف شعبنا والحق والقانون
وزيرة الخارجية الفلسطينية: لدينا خطة للسنوات المقبلة ترتكز على تقوية الصفة القانونية للدولة الفلسطينية
وزيرة الخارجية الفلسطينية: نحاول توجيه البوصلة الدولية حول ما دار في مؤتمر نيويورك
فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟
تفاصيل جديدة حول تسلم مصر رئاسة إنتوساي
رياضة

فينيسيوس جونيور يعتذر رسميًا بعد جدل استبداله في الكلاسيكو

إسراء أشرف

قدم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح نادي ريال مدريد اعتذارًا رسميًا لجماهير الفريق وزملائه، بعد تصرفاته المثيرة للجدل خلال مواجهة الكلاسيكو الأخيرة أمام برشلونة، التي انتهت بفوز الملكي 2-1 في إطار الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة لحظة توتر بعد أن قام تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد باستبدال فينيسيوس في الدقيقة 70، حيث أظهر اللاعب استياءه بوضوح، قبل أن يتوجه سريعًا إلى غرف الملابس، ثم عاد بعد عدة دقائق إلى مقاعد البدلاء.

وعبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، كتب فينيسيوس: "أود أن أعتذر لكل جماهير ريال مدريد عن رد فعلي عقب استبدالي في الكلاسيكو. كما اعتذرت اليوم شخصيًا خلال التدريبات، أكرر اعتذاري لزملائي في الفريق، للنادي، وللرئيس. أحيانًا يسيطر عليّ الحماس لأنني دائمًا أسعى لتحقيق الفوز ودعم فريقي. حبي لهذا النادي هو ما يدفعني للتنافس دائمًا."

وختم اللاعب بيانه بتأكيد التزامه الكامل: "أعدكم بمواصلة العمل الجاد والمثابرة في كل لحظة من أجل ريال مدريد، كما فعلت منذ اليوم الأول."

فينيسيوس جونيور فينيسيوس ريال مدريد الكلاسيكو اعتذار فينيسيوس

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-10-2025

نابولي يعلن خضوع دي بروين لعملية جراحية ناجحة

صدمة.. برشلونة يعلن إصابة بيدري ومدة غيابه

استمرار اختبارات المرحلة الثانية بمشروع تنمية المواهب "FIFA TDS"

أخبار السيارات| انفجار محركات جنرال موتورز وهوندا أمام القضاء بسبب عيوب التصنيع

فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟

إلهام عبد البديع أحدث المنضمين لـ السرايا الصفرا.. خاص

8 فوائد للقرنفل للعناية بشعرك.. من النمو السريع حتى اللمعان الطبيعي

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

