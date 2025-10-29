فينيسيوس جونيور يعتذر رسميًا بعد جدل استبداله في الكلاسيكو

قدم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح نادي ريال مدريد اعتذارًا رسميًا لجماهير الفريق وزملائه، بعد تصرفاته المثيرة للجدل خلال مواجهة الكلاسيكو الأخيرة أمام برشلونة، التي انتهت بفوز الملكي 2-1 في إطار الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة لحظة توتر بعد أن قام تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد باستبدال فينيسيوس في الدقيقة 70، حيث أظهر اللاعب استياءه بوضوح، قبل أن يتوجه سريعًا إلى غرف الملابس، ثم عاد بعد عدة دقائق إلى مقاعد البدلاء.

وعبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، كتب فينيسيوس: "أود أن أعتذر لكل جماهير ريال مدريد عن رد فعلي عقب استبدالي في الكلاسيكو. كما اعتذرت اليوم شخصيًا خلال التدريبات، أكرر اعتذاري لزملائي في الفريق، للنادي، وللرئيس. أحيانًا يسيطر عليّ الحماس لأنني دائمًا أسعى لتحقيق الفوز ودعم فريقي. حبي لهذا النادي هو ما يدفعني للتنافس دائمًا."

وختم اللاعب بيانه بتأكيد التزامه الكامل: "أعدكم بمواصلة العمل الجاد والمثابرة في كل لحظة من أجل ريال مدريد، كما فعلت منذ اليوم الأول."