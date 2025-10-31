قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير التعليم العالي يغادر إلى سمرقند للمشاركة في مؤتمر اليونسكو

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

غادر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية لليونسكو، وممثل مصر في المجلس التنفيذي للمنظمة، متوجهًا إلى مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان؛ للمشاركة في فعاليات الدورة ٤٣ للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ويرافقه وفد من التعليم العالي واللجنة الوطنيه المصرية لليونسكو.

وتُعد هذه الدورة استثنائية كونها تُعقد للمرة الأولى في مدينة سمرقند، والمرة الأولى التي يُعقد فيها المؤتمر العام خارج مقر المنظمة في باريس منذ نحو أربعين عامًا.

ويُعقد المؤتمر العام لليونسكو مرة كل عامين بمشاركة الدول الأعضاء الـ١٩٤، لمناقشة أوضاع المنظمة، ومراجعة قرارات المجلس التنفيذي التي تم اتخاذها خلال الفترة بين الدورتين.

ومن المقرر أن يُلقي الدكتور أيمن عاشور البيان الرسمي لجمهورية مصر العربية أمام المؤتمر العام، كما سيشارك في الجلسة الافتتاحية للجنة التعليم، وجلسة الحوار الوزاري الخاصة بوزراء التعليم. كما سيعقد عددًا من اللقاءات الثنائية مع وزراء التعليم العالي لعدد من الدول العربية والآسيوية والأوروبية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي المشترك.

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر العام كذلك اعتماد انتخاب الدكتور خالد العناني كأول مدير عام مصري وعربي لمنظمة اليونسكو، بالإضافة إلى مراسم تنصيبه رسميًا في هذا المنصب الدولي الرفيع.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

