القبض على شخص يدير كيانا تعليميا وهميا بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالجيزة للنصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة (كيان تعليمى "بدون ترخيص" – كائن بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة) للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات فى عدد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الكيان المشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول وبحوزته (شهادات لعدد من المجالات منسوب صدورها للكيان)، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع مالك الكيان بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم .