حبس المتهمين بإدارة كيان تعليمي وهمي بالقاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس 3 أشخاص لإدارتهم كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام 3 أشخاص بإدارة (كيان تعليمى "بدون ترخيص" – كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة) للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات ودورات تعليمية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.





عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزتهم (العديد من "الملفات والشهادات والكارنيهات والإستمارات الخاصة بالكيان – جهاز حاسب آلى و3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على أدلة تؤكد نشاطهم الإجرامى")، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.