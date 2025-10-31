حزب مستقبل وطن يواصل لقاءاته الجماهيرية لدعم مرشحيه في انتخابات النواب

واصل حزب مستقبل وطن، لليوم الثامن على التوالي تنظيم سلسلة من اللقاءات والمؤتمرات الجماهيرية بمختلف المحافظات، وذلك في إطار دعم مرشحي الحزب على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب، إلى جانب دعم القائمة الوطنية من أجل مصر.

وشهدت اللقاءات حضورًا جماهيريًا واسعًا من أعضاء الحزب والمواطنين.

حيث أكد المشاركون على أهمية المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، باعتبارها واجبًا وطنيًا وحقًا دستوريًا لكل مواطن مصري.

أهمية الدور الذي يلعبه البرلمان في دعم مسيرة التنمية والبناء



كما تناولت كلمات قيادات الحزب خلال الفعاليات أهمية الدور الذي يلعبه البرلمان في دعم مسيرة التنمية والبناء، مشيرين إلى أن الحزب يسعى من خلال مرشحيه إلى تمثيل المواطنين بصورة تعكس تطلعاتهم وتدعم استقرار الوطن واستكمال مسيرة الإصلاح.

وأكد مستقبل وطن، أنه مستمر في تنظيم هذه اللقاءات على مدار الأيام المقبلة في مختلف المحافظات، بهدف تعزيز الوعي بأهمية المشاركة الإيجابية وتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات القادمة.