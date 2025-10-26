قيادي بـ"مستقبل وطن": افتتاح مشروعات بمنطقة السخنة الصناعية يساهم في خفض فاتورة الاستيراد

ثمن هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب "مستقبل وطن" بمحافظة البحر الأحمر، افتتاح عدد من المشروعات والمصانع بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحًا أن ذلك الأمر من شأنه تعميق التصنيع المحلي من خلال مشروعات مثل مصنع "كمت" للإيثانول ومصنع "أدو مينا" لمواد البناء، مما يُسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية.

وقال "عبد السميع"، في بيان، إن افتتاح هذه المشروعات يُسهم في توطين الصناعات الاستراتيجية، ويتجلى ذلك بوضوح في افتتاح مصنع "سيناي للمستلزمات الطبية"، وهو أمر حيوي لتعزيز الأمن الصحي الوطني وتقليل التبعية للواردات، علاوة على دعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار، حيث أكد رئيس الوزراء على سعي الحكومة لدعم هذا القطاع لضخ المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تخلق فرص عمل وهي فائدة مباشرة لهذه المشروعات الصناعية الجديدة، والتوجه نحو التصدير عبر تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية، خاصة في قطاع المستلزمات الطبية.

وأوضح أن افتتاح هذه المصانع المتخصصة يؤكد التوجه نحو تعميق التصنيع المحلي، وهو ما يصب مباشرة في هدف خفض الفاتورة الاستيرادية وزيادة التنافسية، علاوة على أن التركيز على صناعات استراتيجية كالمستلزمات الطبية يعكس وعيًا بأهمية الأمن الصحي الوطني وضمان سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى توجيه رئيس الوزراء بتوطين المواد الخام، مما يُمثل خطوة حاسمة نحو الاكتفاء الذاتي الكامل.

ولفت إلى أن اختيار منطقة السخنة الصناعية المتكاملة كمركز لهذه الافتتاحات يُبرهن على نجاح الهيئة الاقتصادية في أن تكون قاطرة للاستثمار والصناعة التحويلية، مستفيدة من موقعها العالمي، موضحًا أن تأكيد رئيس الوزراء على دعم الحكومة وحث القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات هو رسالة واضحة بوجود بيئة داعمة ومُحفزة تُحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، حيث تتجسد الشراكة بين الحكومة والمطورين الصناعيين.

وأكد أن هذه الافتتاحات تُمثل نموذجًا للتنمية الشاملة التي تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز الأمن الاقتصادي والصحي، وتوفير فرص العمل، ودعم الصادرات.