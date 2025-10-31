فتح باب التقديم لمشروعات التسمين المدعمة لشباب الخريجين بالوادى الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، عن بدء تلقي طلبات المواطنين الراغبين في تنفيذ مشروع التسمين بمركز الخارجة المنفذ وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة واحد البنوك الوطنية والشركات المختصة، حيث يتم تقديم الأوراق المطلوبة بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز الخارجة اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 2 /11/ 2025 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 2025/11/11.

وتضمنت شروط التقديم

- أن يكون المتقدم من قاطني مدينة الخارجة وقراها.

- أن يكون ممن أدى الخدمة العسكرية أو معفى منها.

- ألا يقل السن عن 21 عاماً.

- ألا يكون سبق له الاستفادة من مبادرات المحافظة المخصصة للشباب (أكشاك / أراضي (الشباب) أو حاصل على بطاقة حيازة زراعية.

- الأولوية للحاصلين على الكليات والمعاهد والدبلومات الزراعية و كلية الطب البيطري.

- تخصص نسبة لذوي المستفيدين من تكافل وكرامة إذا انطبقت عليهم الشروط.

وتضمنت الأوراق

- صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة في حالة الزواج.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- إفادة من التأمينات الاجتماعية