الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ليلى عز العرب لـ صدى البلد: المتحف الكبير يجسد ريادة مصر الحضارية

ليلي عز العرب
ليلي عز العرب
أوركيد سامي

قالت الفنانة ليلى عز العرب، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يعد حدثًا عالميًا ينتظره العالم بأسره، مشيرة إلى أنه يعكس عظمة وتاريخ مصر العريق أمام كافة الشعوب.

وأضافت عز العرب في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن مصر كانت ولا تزال منارة للعلم والفن والحضارة على مر العصور، مؤكدة أن هذا الصرح الثقافي الهائل يجسد ريادة مصر التاريخية والحضارية.

وأشادت الفنانة بالدولة المصرية وقيادتها على الجهود المبذولة في إنجاز هذا المشروع الضخم، قائلة:

 "مصر هي أم الدنيا، وتحيا مصر وشعبها وجيشها العظيم الذي يحميها ويصونها دائمًا".

وفي سياق متصل، تحدثت ليلى عز العرب عن الأغاني الوطنية المصرية، مؤكدة حبها الكبير لها جميعًا، قائلة:

"أنا بحب كل الأغاني الوطنية، لأنها بتلمس القلب وبتفكرنا دايمًا قد إيه إحنا بنحب بلدنا".

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن المتحف المصري الكبير سيكون علامة مضيئة في تاريخ الثقافة والفن العالمي، ومصدر فخر لكل مصري.

ليلي عز العرب اخبار الفن نجوم الفن افتتاح المتحف المصري الكبير

