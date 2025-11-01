السفارة المصرية في عمان تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بحضور رسمي رفيع المستوى

وسط أجواء احتفالية مفعمة بالفخر والانبهار بالحضارة المصرية العريقة، نظمت السفارة المصرية في عمان مساء اليوم /السبت/ احتفالا خاصا لمتابعة فعاليات الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، عبر بث مباشر من القاهرة، بحضور نخبة من كبار الشخصيات الأردنية والدبلوماسية العربية والأجنبية.



وشهد الحفل حضور الأميرة دانا فراس، رئيسة الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا، وسفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة للتراث الثقافي، والأمير فراس بن رعد، إلى جانب وزيري السياحة والآثار والعمل الأردنيين، ونهى باوزير ممثلة منظمة اليونسكو في الأردن، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في المملكة.

وقال السفير خالد الأبيض سفير مصر في عمان، إن مشاركة الأردن على مستوى رفيع في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بالقاهرة، يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين، وحرص الأردن على مشاركة مصر حكومة وشعبا احتفالها بهذا الحدث الثقافي العالمي، الذي يمثل إنجازا حضاريا وتاريخيا يبرز مكانة مصر ودورها الريادي في حفظ التراث الإنساني.

وتزين مقر السفارة بهذه المناسبة بزخارف مستوحاة من الطراز الفرعوني؛ حيث نصبت نماذج مصغرة لتماثيل فرعونية شهيرة، وزينت القاعات بصور لأهم المعالم السياحية المصرية، فيما وزعت على الحضور كتيبات تعريفية بأبرز المقاصد السياحية في مصر، مثل الأهرامات، المتحف الكبير، ومواقع التراث العالمي في الأقصر وأسوان وسيناء.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن تفاعلا واسعا مع هذا الحدث التاريخي، خاصة في ظل حضور الملكة رانيا حفل الافتتاح؛ حيث أطلق أردنيون وأفراد من الجالية المصرية حملة إلكترونية مميزة، استخدموا خلالها تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لتحويل صورهم الشخصية إلى طابع فرعوني مستوحى من ملامح ملوك المصريين القدماء، تعبيراً عن إعجابهم بالحضارة المصرية واحتفاءهم بهذا الحدث العالمي.

وتداول المشاركون الصور عبر صفحاتهم في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مصحوبة بعبارات فخر واعتزاز بمصر، التي استطاعت أن تقدم للعالم صرحاً ثقافياً ومعمارياً هو الأضخم من نوعه، يجمع بين عبق التاريخ وروح العصر.

وفي سياق متصل، واكبت وسائل الإعلام الأردنية هذا الحدث العالمي عبر تقارير موسعة بثّتها قناتا المملكة ورؤيا عن المتحف وأبرز مقتنياته، ما لاقى تفاعلا كبيرا من الجمهور الأردني الذي تابع الافتتاح بفخر وإعجاب بإنجاز مصر الثقافي والتاريخي.

