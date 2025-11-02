بتوجيهات من شيخ الأزهر.. بيت الزكاة يصرف إعانة شهر نوفمبر 2025 للمستحقين بجميع المحافظات

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، بصرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي الشهري عن شهر نوفمبر بداية من اليوم، الأحد 2 نوفمبر 2025م.

صرف إعانة شهر نوفمبر 2025 للمستحقين من بيت الزكاة

وأكد «بيت الزكاة والصدقات»، في بيان له اليوم، الأحد، أن صرف الإعانة الشهرية للأُسَر المستحقة والأوْلى بالرعاية عن شهر نوفمبر 2025م، متوافر اليوم في جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

وأوضح «بيت الزكاة والصدقات» أن صرف الإعانات الشهرية للمستحقين يندرج ضمن برنامج «سند» لتقديم إعانات شهرية للأوْلى بالرعاية في جميع المحافظات، وهو أحد البرامج التنموية لـ«بيت الزكاة والصدقات» التي تعمل على مد يد العون إلى الأُسَر الأكثر احتياجًا التي تجد صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها.