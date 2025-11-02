عالم أزهري يرد على دعاوى وقف الإنجاب بسبب الظروف الاقتصادية

ورد سؤال إلى د. عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، يقول فيه السائل: "سمعت من يقول إن الذي يُقبل على الإنجاب ويطلبه يعتبر أنانيًّا ومخطئًا، لأنه لا يراعي الظروف الاقتصادية للبلد، فهل هذا صحيح؟"

وأجاب د. لاشين قائلًا: "الحمد لله رب العالمين، قال تعالى: (ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأً كبيرًا)، وقد نهى الله عز وجل عن الخوف من الفقر أو ربط الإنجاب بالرزق، لأن الأرزاق بيده وحده سبحانه، وليس لأحد من خلقه تدخل فيها."

وأوضح: "أن للعبد حدودًا واختصاصات لا يجوز له تجاوزها، فكما أن الخلق والرزق من اختصاصات الله تعالى وحده، فإن على الإنسان أن يسلم لأمر الله ويثق بوعده، مصداقًا لقوله تعالى: (أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون)، وقوله سبحانه: (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها)."

وأشار د. لاشين إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصًا وتروح بطانًا"، مؤكدًا أن الرزق مقدر قبل ولادة الإنسان، كما ورد في الحديث الشريف: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة… ثم يُكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد."

وأضاف أن الإنجاب ليس عبئًا اقتصاديًّا كما يظن البعض، بل على العكس هو قوة بشرية منتجة إذا أُحسن استثمارها، مستشهدًا بتجارب دول مثل الهند والصين التي حولت كثافة سكانها إلى طاقة تنموية رفعت اقتصادها.

وأكد د. لاشين في نهاية رده أن القضية لا تتعلق بعدد المواليد، بل بحسن إدارة الموارد البشرية، فالرزق بيد الله وحده، والإنجاب جزء من عمارة الأرض وتحقيق سنن الله في الخلق.



