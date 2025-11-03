ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية بقيادة قطاع التكنولوجيا

افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على أداء متباين خلال تعاملات اليوم، الإثنين، بداية تداولات الأسبوع - مع ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا مع بداية شهر جديد للتداول.

على صعيد التداولات، سجل مؤشر "S&P 500" ارتفاعًا بنسبة 0.2%، بينما ارتفع مؤشر "ناسداك المركب" بنسبة 0.7%، فيما تراجع مؤشر "داو جونز الصناعي" بمقدار 80 نقطة، أي بنسبة 0.2%، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية الناطقة باللغة الإنجليزية.

وجاءت التحركات بعد أن توصلت شركة "إيرين" لمركز البيانات إلى صفقة متعددة السنوات بقيمة 9.7 مليار دولار مع شركة "مايكروسوفت" للتكنولوجيا توفر لها الوصول إلى وحدات معالجة الرسوميات من شركة "إنفيديا"، كما ارتفعت أسهم إيرين بنسبة 17%.

كما استمرت أسهم شركة "إنفيديا" للتكنولوجيا في الارتفاع بعد إعلان شركة "مايكروسوفت" حصولها على تراخيص تصدير من الإدارة الأمريكية لشحن شرائح إنفيديا إلى الإمارات العربية المتحدة، وأوضحت الشركة أن إجمالي استثماراتها في الإمارات سيبلغ 15.2 مليار دولار بحلول نهاية عام 2029.

كما دعمت أيضا أسهم شركة "أمازون" - إحدى شركات ما يُعرف بـ "السبعة العظماء" - السوق، حيث ارتفعت بنسبة تزيد على 5% بعد أن أبرمت الشركة صفقة بقيمة 38 مليار دولار مع شركة "أوبن أي آي" للذكاء الاصطناعي، التي ستستفيد من مئات الآلاف من وحدات معالجة الرسوميات من إنفيديا.

جاءت هذه المكاسب جزئيًا نتيجة استمرار الزخم في قطاع الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى مؤشرات تخفيف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وفيما يتعلق بنتائج أرباح الشركات الأمريكية، فإن أكثر من 300 شركة مدرجة على مؤشر S&P 500 أعلنت عن نتائج الربع الثالث، كما أن أكثر من 80% منها فاقت التوقعات، ومن المتوقع أن تعلن أكثر من 100 شركة إضافية الأسبوع الجاري، بما في ذلك شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، عن أرباحها.

وتشير التوقعات إلى أن الأسواق الأمريكية قد تحصل على دفعة موسمية الشهر الجاري، حيث تفيد بيانات سجل المتداول إلى أن المؤشر S&P 500 يحقق متوسط مكاسب 1.8% خلال نوفمبر الجاري، ما يجعله أقوى شهر تاريخيًا للمؤشر.