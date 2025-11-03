قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل إيداع المال في البنك وأخذ أرباحه حلال؟.. أمين الإفتاء: ليست ربا كما يظن البعض
الاحتلال يخرق الهدنة ويشن غارتين على مدينة غزة
تعليمات أخيرة للاعبي منتخب مصر لكرة القدم تحت 17 عاما قبل مواجهة هايتي| شاهد
أشرف صبحي وإدريس وصلاح يناقشون خطط تطوير رياضة المصارعة
قائمة عالمية بالأندية الأكثر تتويجًا بالبطولات.. مفاجأة في ترتيب الزمالك
طقس الغد.. الأرصاد تكشف خريطة "الشبورة الكثيفة" والأمطار الرعدية
الخناقة انتهت بأمر المحكمة بين ميارالببلاوي و محمد أبو بكر
شبكة أطباء السودان: ميليشا الدعم السريع تهاجم مستشفى كرنوي للأطفال
كامل الوزير: 9 نوفمبر الجاري افتتاح المرحلة الأولى من المونوريل والتشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع
شبكة أمريكية: افتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد استعادة مصر ريادتها الحضارية والسياحية
رائحة الغاز في التجمع .. تاون جاس تبعث رسالة طمأنة وتبدأ صيانة طارئة بالتسعين الجنوبي
محليا وقاريا| 5 مباريات قوية لـ الزمالك في نوفمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية بقيادة قطاع التكنولوجيا

ارتفاع أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية بقيادة قطاع التكنولوجيا
ارتفاع أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية بقيادة قطاع التكنولوجيا
أ ش أ

افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على أداء متباين خلال تعاملات اليوم، الإثنين، بداية تداولات الأسبوع - مع ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا مع بداية شهر جديد للتداول.

على صعيد التداولات، سجل مؤشر "S&P 500" ارتفاعًا بنسبة 0.2%، بينما ارتفع مؤشر "ناسداك المركب" بنسبة 0.7%، فيما تراجع مؤشر "داو جونز الصناعي" بمقدار 80 نقطة، أي بنسبة 0.2%، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية الناطقة باللغة الإنجليزية.

وجاءت التحركات بعد أن توصلت شركة "إيرين" لمركز البيانات إلى صفقة متعددة السنوات بقيمة 9.7 مليار دولار مع شركة "مايكروسوفت" للتكنولوجيا توفر لها الوصول إلى وحدات معالجة الرسوميات من شركة "إنفيديا"، كما ارتفعت أسهم إيرين بنسبة 17%.

كما استمرت أسهم شركة "إنفيديا" للتكنولوجيا في الارتفاع بعد إعلان شركة "مايكروسوفت" حصولها على تراخيص تصدير من الإدارة الأمريكية لشحن شرائح إنفيديا إلى الإمارات العربية المتحدة، وأوضحت الشركة أن إجمالي استثماراتها في الإمارات سيبلغ 15.2 مليار دولار بحلول نهاية عام 2029.

كما دعمت أيضا أسهم شركة "أمازون" - إحدى شركات ما يُعرف بـ "السبعة العظماء" - السوق، حيث ارتفعت بنسبة تزيد على 5% بعد أن أبرمت الشركة صفقة بقيمة 38 مليار دولار مع شركة "أوبن أي آي" للذكاء الاصطناعي، التي ستستفيد من مئات الآلاف من وحدات معالجة الرسوميات من إنفيديا.

جاءت هذه المكاسب جزئيًا نتيجة استمرار الزخم في قطاع الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى مؤشرات تخفيف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وفيما يتعلق بنتائج أرباح الشركات الأمريكية، فإن أكثر من 300 شركة مدرجة على مؤشر S&P 500 أعلنت عن نتائج الربع الثالث، كما أن أكثر من 80% منها فاقت التوقعات، ومن المتوقع أن تعلن أكثر من 100 شركة إضافية الأسبوع الجاري، بما في ذلك شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، عن أرباحها.

وتشير التوقعات إلى أن الأسواق الأمريكية قد تحصل على دفعة موسمية الشهر الجاري، حيث تفيد بيانات سجل المتداول إلى أن المؤشر S&P 500 يحقق متوسط مكاسب 1.8% خلال نوفمبر الجاري، ما يجعله أقوى شهر تاريخيًا للمؤشر.

مؤشرات الأسهم الأمريكية تداولات الأسبوع ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا ارتفع مؤشر ناسداك المركب أسهم شركة إنفيديا للتكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

مصطفى بكري ومجدي الجلاد

مشادة كلامية بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد بسبب مجلس النواب.. فيديو

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني ام وابنتها في المنوفية.. صور

الأرصاد

تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات

ترشيحاتنا

ارتفاع أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية بقيادة قطاع التكنولوجيا

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية بقيادة قطاع التكنولوجيا

وزير النقل الأمريكي

وزير النقل الأمريكي: سنغلق مجالنا الجوي بالكامل.. ماذا حدث؟

الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لجهود اليونسكو في غزة ويدعو لتنفيذ خطة السلام الشاملة

بالصور

محدش يتكلم معايا.. أحمد سعد يتصدر التريند بعد إعلان زواجه من 4فتيات

احمد سعد
احمد سعد
احمد سعد

هيدمر صحتك من غير ما تحس .. احذر طبقك المفضل

هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل
هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل
هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل

مش بس طاقة.. الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

هل يمكنك الاستمرار في القيادة بعد ظهور لمبة انخفاض سائل التبريد؟

لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد

فيديو

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد