يوسف إسماعيل: قدمت شخصية الشيخ الشرقاوي بفيلم المنبر وهو رمز من رموز مصر في مقاومة الاحتلال الفرنسي

قال الفنان يوسف إسماعيل ان شخصيتي في فيلم المنبر، كانت مناسبة جدا من حيث الشكل مع الشخصية الحقيقية “الشيخ الشرقاوي” معرباً عن سعادته بكل من شارك بالفيلم وهناك نجوم كبار جدا كانوا ضيوف شرف، وكأن هؤلاء الشخصيات داخل الفيلم خارجين من التاريخ، واستطاعوا أن يقدموا فيلم عصري.

وأضاف خلال لقاء له برنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة، أن شخصيتي في الفيلم "الشيخ الشرقاوي" وهو رمز من رموز مصر أثناء الاحتلال الفرنسي، وتعاملت مع الدور من خلال ما كتب من مؤلف الفيلم وهو الدور الوطني لرجل الدين عبر التاريخ وهو المحرك الرئيسي لتناول الشخصية، وأن نقدم دراما علي أحداث وثائقية ولكن بشكل سينمائي وعصري وانا سعيد جدا بالمشاركة، وكانت المعادلة أن نقدم رسالة ولكن بشكل ممتع وأن يكون المتفرج مستمتعا بما يراه وأيضا استعنت بمواد تاريخية عن الشخصية ومن خلال مخرج الفيلم وما قرأته على شبكة الإنترنت عن شخصية الشيخ الشرقاوي.

واختتم وأن مشهد المواجهة بيني وبين نابليون من أقوى وأهم المشاهد وهو يقول نريد الخير للبلد وأنا أرد عليه.