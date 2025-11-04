قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جلسة بين عبد الحفيظ وتوروب لحسم ملفات صفقات يناير.. ورحيل أفشة مطروح على الطاولة
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-11-2025
لماذا أمر الشرع بالاستغفار 3 مرات بعد الصلاة؟.. اعرف الحكمة
البابا لاون في قداس عن راحة قداسة البابا فرنسيس: رجاؤنا لا ينظر إلى الأرض بل إلى الله
موجز التقنية 3 نوفمبر: ابتكارات ساعة آبل .. دعم LineageOS
الكاف يلغى عقوبات اليد.. الزمالك يشارك في البطولات الأفريقية
رابط استعلام معاش تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي.. خطوات معرفة الأسماء الجديدة
حصد عددا من البطولات.. محمد أبو العينين يكشف عن بداياته الرياضية وحبه للتنس
رابطة الأندية تخطر وزير الرياضة بصعوبة تأجيل مباراتي بيراميدز في الدوري من أجل المنتخب الثاني
محمد أبو العينين: إنشاء ناد رياضي مشروع ناجح بشرط توافر الإدارة والإمكانيات
بينهم صغير.. مصرع 3 أشخاص وإصابة سيدة جراء صعق بالبرق في البحيرة
توك شو

يوسف إسماعيل: قدمت شخصية الشيخ الشرقاوي بفيلم المنبر وهو رمز من رموز مصر في مقاومة الاحتلال الفرنسي

محمود محسن

قال الفنان يوسف إسماعيل  ان شخصيتي في فيلم المنبر، كانت مناسبة جدا من حيث الشكل مع الشخصية الحقيقية “الشيخ الشرقاوي” معرباً عن سعادته بكل من شارك بالفيلم وهناك نجوم كبار جدا كانوا ضيوف شرف، وكأن هؤلاء الشخصيات داخل الفيلم خارجين من التاريخ، واستطاعوا أن يقدموا فيلم عصري.

وأضاف خلال لقاء له برنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة، أن شخصيتي في الفيلم "الشيخ الشرقاوي" وهو رمز من رموز مصر أثناء الاحتلال الفرنسي، وتعاملت مع الدور من خلال ما كتب من مؤلف الفيلم وهو الدور الوطني لرجل الدين عبر التاريخ وهو المحرك الرئيسي لتناول الشخصية، وأن نقدم دراما علي أحداث وثائقية ولكن بشكل سينمائي وعصري وانا سعيد جدا بالمشاركة، وكانت المعادلة أن نقدم رسالة ولكن بشكل ممتع وأن يكون المتفرج مستمتعا بما يراه وأيضا استعنت بمواد تاريخية عن الشخصية ومن خلال مخرج الفيلم وما قرأته على شبكة الإنترنت عن شخصية الشيخ الشرقاوي.

واختتم وأن مشهد المواجهة بيني وبين نابليون من أقوى وأهم المشاهد وهو يقول نريد الخير للبلد وأنا أرد عليه.

الفنان يوسف إسماعيل الشيخ الشرقاوي فيلم المنبر رجل الدين نابليون

السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق،

شائعات مجنونة.. السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو"

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟

إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

أسعار السجائر الآن في الأسواق .. اعرف أسعار المحلي والمستورد

أسعار السجائر الآن في الأسواق.. اعرف أسعار المحلي والمستورد

طقس الغد.. الأرصاد تكشف خريطة "الشبورة الكثيفة" والأمطار الرعدية

إحالة ثلاث طالبات للمحاكمة بتهمة ضرب زميلتهن كارما بمدرسة التجمع

ترشيحاتنا

واجب شرعي.. أستاذ فقه بالأزهر: إكرام السياح في مصر دليل على الإيمان الصادق

رئيس جامعة الأزهر يدشن الصالون الثقافي بالمدينة الجامعية للطالبات

رئيس جامعة الأزهر يدشن الصالون الثقافي بالمدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر

هاني تمام: الصحابة أبقوا على آثار مصر.. والإسلام لا يحارب الحضارة ولا الجمال

.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل

مكسرات رخيصة قيمتها غالية.. فوائد الفول السوداني على صحة الجسم والعقل

أكثر السيارات الكهربائية ترخيصا في مصر .. تفاصيل

ترتيب طرازات السيارات الأكثر مبيعا في مصر.. تفاصيل

إسعاف بورش

ضجة بورش الإسعاف في افتتاح المتحف.. والهيئة توضح الحقيقة

كسوف الشمس

ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044

بوستر اغنية الى اللقاء لمصطفي كامل ونجله فتحي

مصطفى كامل يطرح دويتو "إلى اللقاء" بمشاركة نجله فتحي

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

