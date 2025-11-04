ننشر أسماء متوفى ومصابي حادث تصادم سيارة بـ2توك توك بأسوان

نستعرض أسماء متوفى ومصابى حادث تصادم سيارة ميكروباص و 2 مركبة توك توك بأسوان مما أسفر عن مصرع شخص ، وإصابة 3 أشخاص أخرين .

وأوضحت التحريات أن بيانات المتوفى هو عبد الله .ح 16 سنة، وتم ايداع جثمانه بمشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث

بينما جاءت أسماء المصابين كالتالى: أمال .ع 30 سنة، وإصابتها كدمات بالوجه، ومصطفى .م 21 سنة، وإصابته اشتباه نزيف بالمخ، ومحمد . 31 سنة، وإصابته كسر بالقدم اليسرى.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى دراو المركزى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم ، وتم تحرير محضر بالواقعة .