الزراعة: العلاقات المصرية الأردنية نموذج راسخ للتعاون العربي المخلص
طلاب الدراسات العليا بإعلام القاهرة يبتكرون تطبيقا إلكترونيا للسياحة في مصر
رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟
مكافآت استثنائية في الزمالك حال التتويج بالسوبر المصري
دموع الفرحة.. قرعة الحج تختار 366 فائزا في الإسماعيلية
أبو العينين داخل البرلمان.. تشريعات من أجل المواطن (فيديو)
المصنعية على الجرام تبدأ من 70 جنيها .. أحدث سعر للذهب اليوم
باقي 105 أيام على شهر الخير.. موعد رمضان 2026 فلكيا
عاجل | وفاة نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني
ابتعد عن الشاشات.. تحذير من انتشار "متلازمة دماغ الفشار" بين الشباب
بناء بيئة آمنة تراعي احتياجات الأطفال النفسية برعاية القومي للأمومة
الصحة: المؤتمر العالمي PHDC’25 يسلط الضوء على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي
اقتصاد

افتتاح فعاليات الدورة الحادية عشرة من معرض "جلفود للتصنيع 2025"

جانب من المعرض
جانب من المعرض
ولاء عبد الكريم

انطلقت اليوم فعاليات الدورة الحادية عشرة من معرض جلفود للتصنيع، والذي يُقام بمركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر 2025، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الصناعات الغذائية ومدخلات الإنتاج.

يُشارك المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون والتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في تنظيم جناح مصري متميز يضم 20 شركة مصرية من أبرز الشركات العاملة في مجال مدخلات الإنتاج وإضافات الأغذية، وذلك في إطار دعم تواجد المنتجات المصرية بالأسواق الدولية وتعزيز تنافسيتها.

وقد قامت السيدة الوزير المفوض التجاري منال عبد التواب – رئيس المكتب التجاري في دبي، و حسين عبد المنعم – نائب القنصل التجاري المصري بدبي، عبدالرحمن رمزى - مسئول العلاقات العامة والتجارية بالمكتب التجارى فى دبى بزيارة الجناح المصري والشركات العارضة، بمرافقة هبة سهيل – مدير إدارة المعارض بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وأشادت منال عبد التواب خلال جولتها بجودة المنتجات المصرية وتنوعها، مؤكدة على أهمية المشاركة المصرية بهذا المعرض العالمي، ومعبّرة عن فخرها برؤية الشركات المصرية تنافس بقوة كبرى الشركات الدولية. كما أثنت على تميز ديكور الجناح المصري ووصفته بأنه من أجمل الأجنحة المشاركة هذا العام.

ويقوم المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون والتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري المصري ومكتب التمثيل التجاري في دبي بالترويج للشركات المصرية المشاركة، ودعوة كبار المستوردين والمهتمين بالمنتجات المصرية لزيارة الجناح المصري وبحث فرص التعاون والشراكات التجارية.
 

