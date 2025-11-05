قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزراء يوافق على استمرار أسعار التمويل العقاري بواقع 3% و8% على العملاء السابق تقدمهم للحجز
التضامن: زيادة التحويلات النقدية للحماية الاجتماعية إلى 54 مليار جنيه في 10 سنوات
سقوط طائرة شحن عسكرية تابعة للجيش السوداني
حاول تقبيلها.. اعتقال شخص تحرش برئيسة المكسيك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
نقابة الخدمات الإدارية تطلق "ابني بلدك بصوتك" للدعوة للمشاركة في الانتخابات
السوبر المصري بالإمارات.. تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وبيراميدز
الأعلى للإعلام يحفظ شكوى نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي
واشنطن تدفع لتشكيل قوة إنفاذ في غزة.. ومحلل: ليست لحفظ السلام
نواب 2026.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي
هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل
سرداب غامض بـ"سوهاج" ينهار على موظف بالجامعة.. وانتشال جثمانه بعد 15 يومًا
بعد تهديده بسلاح ناري.. توتنهام يعلن دعم لاعبه رسميا

أعلن نادي توتنهام هوتسبير دعمه للاعبه ديستني أودوجي بعد أن تعرّض الظهير الأيسر الإيطالي لتهديد بسلاح ناري من قِبل رجل في لندن، في حادثة غريبة هزت النادي الإنجليزي.


وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأنه تم إلقاء القبض على وكيل أعمال لاعبين يوم الاثنين، بعد تهديده أحد لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز بسلاح ناري، في ذلك الوقت، لم يكن من الممكن تحديد هوية أودوجي قانونيًا.


وأكدت شرطة العاصمة أنها استُدعيت إلى أحد شوارع شمال لندن الساعة 23:14 بالتوقيت المحلي يوم 6 سبتمبر بعد ورود تقارير عن تعرض رجل في العشرينات من عمره للتهديد بسلاح ناري.


وقال المتحدث باسم نادي توتنهام: "نقدم الدعم لديستيني وعائلته منذ الحادثة، وسنواصل ذلك، ونظرًا لأن هذه مسألة قانونية، فلا يمكننا التعليق أكثر من ذلك".


وتحدثت الشرطة مع الضحية، وخلال تحقيقاتها، وأفادت التقارير بتعرض رجل آخر في العشرينيات من عمره للابتزاز والتهديد من قبل الشخص نفسه، ولكن لم تُسجل أي إصابات في أي من الحادثتين.
وقالت الشرطة: "أُلقي القبض على رجل يبلغ من العمر 31 عامًا يوم الاثنين 8 سبتمبر للاشتباه في حيازة أسلحة نارية بقصد الابتزاز والقيادة بدون رخصة، وقد أُفرج عنه بكفالة ريثما تستمر التحقيقات".


وتعاقد توتنهام مع أودوجي من أودينيزي في عام 2022، لكنه أعاده إلى الفريق على سبيل الإعارة لموسم واحد. 


وانضم إلى النادي الإنجليزي الممتاز في عام 2023، وشارك منذ ذلك الحين في 76 مباراة في جميع المسابقات، بما في ذلك 10 مباريات هذا الموسم.

