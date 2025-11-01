تشيلسي يفوز على توتنهام بهدف ويقتحم المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي

فاز فريق تشيلسي على نظيره توتنهام هوتسبير، بهدف نظيف، في إطار الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف البلوز الوحيد عن طريق جواو بيدرو في الدقيقة 34.

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

فيكاريو، دانسو، بالينيا، بيرجفال، قدوس، بيدرو بورو، سبينسي، سار، بينتانكور، فان دي فين، وكولو مواني.

فيما جاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

سانشيز، جوستو، فوفانا، تشالوبه، كوكوريلا، جيمس، كايسيدو، نيتو، إنزو فرنانديز، جارناتشو، وجواو بيدرو.

ويحتل فريق توتنهام في المركز الثالث برصيد 17 نقطة، فيما يأتي فريق تشيلسي في المركز الرابع بنفس الرصيد.