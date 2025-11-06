قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الإسماعيلية يشهد تدشين مبادرة "ازرع" لدعم زراعة محصول القمح

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية انجي هيبة

أطلق اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية صباح اليوم  الخميس ٦ نوفمبر ٢٠٢٥ مبادرة "ازرع" الموسم الرابع؛ بالمحافظة، لدعم وتشجيع زراعة محصول القمح للموسم الزراعي ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ و ذلك بالاحتفالية التي تم تنظيمها بالقرية الاوليمبية بالاسماعيلية.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، المهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد، د.محمد شطا رئيس الادارة المركزية للمديريات بوزارة الزراعة، مها حفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتور علاء حلاوة مدير عام مديرية الزراعة، ، ريمون رفعت رئيس قطاع الدلتا ومدن القناة وسيناء بالهيئة القبطية للخدمات المجتمعية، وعدد من المزارعين.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال دعم صغار المزارعين في ١٦ محافظة منهم الإسماعيلية، تمتد من البحيرة شمالًا وحتى أسوان جنوبًا، باستهداف زراعة حوالي ٢٥٠ ألف فدان من القمح، ويبلغ مستهدف  محافظة الإسماعيلية ٣٢٨٠ فدانًا بمراكز القنطرة شرق والقنطرة غرب وأبوصوير، حيث يتم توزيع تقاوي المحصول على المستفيدين من المزارعين في  المراكز السابق ذكرها.

وتأتي المبادرة بتنفيذ من الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبتمويل من وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون الوثيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والخبراء من مركز البحوث الزراعية، وكليات الزراعة المصرية في تنفيذ مكون الدعم الفني.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن مبادرة "ازرع" في موسمها الرابع تقدم حزمة متكاملة من الدعم للمزارعين،

وتجسد نموذجًا فعالًا للشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني لدعم أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية بما يضمن وصول الدعم الفني والتقاوي عالية الجودة إلى صغار المزارعين  وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

وأوضح دكتور علاء حلاوة مدير عام الزراعة بالإسماعيلية، أنه تم توفير التقاوي المعتمدة والمطابقة للخريطة الصنفية لوزارة الزراعة؛ لضمان أعلى إنتاجية، فضلًا عن تقديم الدعم الفني والإرشاد الحقلي المستمر، بمشاركة خبراء مركز البحوث الزراعية، وكليات الزراعة عبر المدارس الحقلية والزيارات الميدانية، كذلك الإشراف العلمي والمهني من خبراء الحملة القومية للقمح وتنفيذ مهندسي الإرشاد الزراعي تحت اشراف م.رجاء صالح مدير ادارة الارشاد الزراعي وخريجي كليات الزراعة؛ لضمان تطبيق أفضل الممارسات الزراعية واستخدام التقاوي الملائمة لكل منطقة، مما يساهم مباشرة في زيادة الإنتاجية وتحقيق مستهدفات الدولة في الاكتفاء الذاتي من القمح.

ومن جهتها، أكدت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار الدور التمويلي والتنموي لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك باعتبار دعم صغار المزارعين دعمًا مباشرًا للأمن الغذائي والاقتصادي لأسرهم وللوطن.

مشيرة إلى أن توفير التمويل اللازم لمبادرة بهذا الحجم يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، موضحة أن تمكين المزارع اقتصاديًّا هو حجر الزاوية في بناء مجتمع منتج.

ومن جانبه، أوضح ريمون رفعت رئيس قطاع الدلتا ومدن القناة وسيناء بالهيئة القبطية الإنجيلية بمصر، أن الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تسعى من خلال المبادرة، التي تنفذها للعام الرابع على التوالي، إلى المساهمة في إنتاج وتوفير المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها محصول القمح؛ من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وتحسين دخل صغار المزارعين من خلال تشجيعهم على زراعة القمح ورفع إنتاجيتهم.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

