البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا
ننشر توصيات الندوة الدولية المشتركة بين الأزهر والشئون الإسلامية السعودية لتعزيز قيم الوسطية
جيش الاحتلال يعلن عن إنذار عاجل بعد قليل لسكان جنوب لبنان
سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة
تعليمات أخيرة.. 12 معلومة عن مباراة الزمالك وبيراميدز بـ السوبر المصري
قطع المياه عن بعض مناطق جنوب الجيزة مساء الجمعة.. تعرف عليها
استعدادات البعثات المصرية في الخارج لانتخابات مجلس النواب 2025
آلية دول الجوار الثلاثية.. تفاصيل المباحثات بين مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا
لائحة السوبر| ركلات جزاء أم وقت إضافي بلقاءات نصف النهائي حال التعادل
كولر ومانويل جوزيه الأكثر تتويجا بالسوبر المصري
غرفة ملابس الأهلي قبل لقاء السوبر أمام سيراميكا كليوباترا.. صور
مرموش Vs صلاح.. موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي
محافظات

محافظ أسوان يكرم الطالب"زياد خميس"لحصده المركز الأول جمهوريا بمسابقة القرآن..صور

محمد عبد الفتاح

فى لفتة أبوية حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على تكريم وإهداء الطالب زياد خميس رشدى بالصف الثالث الإعدادى بمعهد الكرنك بالكلح غرب بإدفو درع المحافظة وشهادة تقدير ومكافأة مالية قيمة ومجزية لحصده المركز الأول على مستوى الجمهورية ( المرحلة الإعدادية ) فى مسابقة القرآن الكريم.

وأثناء لقاءه بالطالب ووالده فى حضور الدكتور سيد حسن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية ، عبر الدكتور إسماعيل كمال عن سعادته البالغة لفوز زياد خميس فى مسابقة حفظ القرآن الكريم وتصدره قائمة المتسابقين ، ليكون نموذجاً مشرفاً يحتذى به لأبناء المحافظة.

وأكد المحافظ  اهتمامه بتكريم زياد لكونه طالباً مجتهداً ومتميزاً نفتخر ونعتز به لمساهمته فى رفع أسم أسوان عالياً على مستوى الجمهورية فى مسابقة هامة وهى حفظ كتاب الله عز وجل ، والذى حققه بدعم وتشجيع من أسرته ، والتى نقدم لها كل الشكر والعرفان والتقدير لتعليم أبنهم بصحيح الدين لينال هذا الشرف الرفيع .

لفتة أبوية

فيما قدم والد زياد خميس شكره لمحافظ أسوان على هذا التكريم لأبنه ، والذى يعتبروه وسام على صدورهم ، ويؤكد على إهتمام محافظ الإقليم بالنماذج الناجحة من أبناؤه الطلاب ، مشيداً بهذه اللفتة الإنسانية لتكريم أبنه زياد ، ليكون ذلك حافزاً له لإستكمال رحلته فى التميز والتفوق العلمى .

ومن جانبه أوضح الدكتور سيد حسن بأن مسابقة القرآن الكريم للمراحل الثلاث الإبتدائية والإعدادية والثانوية ( بنين – فتيات ) تم تنظيمها تنفيذاً لتوجيهات فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، وبمتابعة من وكيل الأزهر ، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية ، وذلك ضمن المسابقات الثقافية والدينية التى تنفذها إدارة رعاية الطلاب بمنطقة أسوان الأزهرية ، وكل طالب تم إختباره أمام اللجنة برقم سرى حيث تكون الإختبار من درجات موزعه على الحفظ وإتقان الأحكام وجودة الصوت من خلال المحكمين الذين تم إختيارهم من قبل إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة ومنطقة وعظ أسوان .

وأشار بأنه تم تصعيد الحاصلين على المركز الأول للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية ، ومن بينهم الطالب زياد خميس الذى قام بختم القرآن الكريم فى سن الـ 9 سنوات ، وواصل ختم كتاب الله 5 مرات مما ساهم فى تأهيله لحصد المركز الأول جمهورياً .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

