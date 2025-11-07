فرقة التراث تغرد بذهبيات الطرب فى معهد الموسيقى

تخبة من ذهبيات الطرب تقدمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام خلال حفل فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى المقام فى الثامنة مساء الأحد ٩ نوفمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية .

منها أنا فى إنتظارك، موشح عنق المليح الغالى، بحلم بيك، القلل القناوى، إنت الحب، على فكرة إزيهم، ليلة من الليالى، مستحيل، ساكن في حى السيدة وتقاسيم .. تحفيظ عاطف عبد الحميد وآداء كل من ياسر سليمان، محيى صلاح، أحمد محسن، أنغام مصطفى، ريم حمدى، حنان عصام وعازفة القانون عفاف شكرى .

الجدير بالذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقي العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية مثل الموشح ،القصيدة ، الدور ، الطقطوقة , المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي ، قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام ٢٠٠٤ وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة .