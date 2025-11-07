قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إماراتي وأوروبي.. طاقم تحكيم مباريات السوبر المصري
الحوثي: أسقطنا لأمريكا 22 طائرة إم كيو-9 بسبب مساندتها للاحتلال
نقيب الموسيقيين في المنيا يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثي
من برلين إلى بريتوريا.. رسائل حاسمة من الرئيس السيسي تحدد ملامح التعاون مع 6 دول
رئيس اتحاد الإعاقات الذهنية: مصر في حتة تانية بتنظيمها البطولات الدولية
محافظ الإسكندرية يتابع حادث حريق بمخزن ملابس بمساكن الناصرية
مصر علي موعد مع إنجاز طبي جديد .. تفاصيل إنشاء مستشفى النيل للأطفال
أشرف عبد الغني: «علم الروم» نقلة نوعية اقتصاديًا واجتماعيًا
تعرف على موعد ومكان عزاء والد محمد رمضان
أحمد الكاس يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة فنزويلا بكأس العالم تحت 17
الزمالك يؤدي مرانه في الجيمانزيوم استعدادا لمواجهة الأهلي بـ نهائي السوبر
بعثة الأهلي تصل فندق الإقامة في أبوظبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فرقة التراث تغرد بذهبيات الطرب فى معهد الموسيقى

فرقة الموسيقي العربية
فرقة الموسيقي العربية
أحمد البهى

تخبة من ذهبيات الطرب تقدمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام  خلال حفل فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى المقام فى الثامنة مساء الأحد ٩ نوفمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية .

منها أنا فى إنتظارك، موشح عنق المليح الغالى، بحلم بيك، القلل القناوى، إنت الحب، على فكرة إزيهم، ليلة من الليالى، مستحيل، ساكن في حى السيدة وتقاسيم .. تحفيظ عاطف عبد الحميد وآداء كل من ياسر سليمان، محيى صلاح، أحمد محسن، أنغام مصطفى، ريم حمدى، حنان عصام وعازفة القانون عفاف شكرى .

الجدير بالذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقي العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية مثل الموشح ،القصيدة ، الدور ، الطقطوقة , المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي ، قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام ٢٠٠٤ وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة .

دار الأوبرا المصرية الدكتور علاء عبد السلام فرقة الموسيقى العربية للتراث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

560 جنيها نزولًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

حادث اسماعيل الليثي

العربية اتعجنت.. أول صورة لسيارة إسماعيل الليثي بعد الحادث

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

إصابة الفنان إسماعيل الليثي

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

إسماعيل الليثي

تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

ترشيحاتنا

المنتدي الوزاري لدول الحزام والطريق للتعاون الدولي

التنمية المحلية: تبادل الخبرات والتكنولوجيا في الحد من الكوارث بين مصر والصين

الوطنية للانتخابات تشكر وزارة الخارجية على افتتاح المقرات الانتخابية الجديدة لتصويت المصريين بالخارج

الوطنية للانتخابات تشكر الخارجية على افتتاح المقرات الجديدة لتصويت المصريين بالخارج

سفير أستراليا لغرفة الوطنية للانتخابات: يجب على المصريين أن يستفيدوا باستحاق التصويت بانتخابات مجلس النواب لصالح مصر

سفير أستراليا: يجب على المصريين أن يستفيدوا من استحاق التصويت بانتخابات النواب لصالح مصر

بالصور

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عددا من عقود الاتفاق مع القومية للأنفاق والبحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عدد من عقود الإتفاق مع الهيئة القومية للأنفاق وشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عدد من عقود الإتفاق مع الهيئة القومية للأنفاق وشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عدد من عقود الإتفاق مع الهيئة القومية للأنفاق وشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات

السائقون فقدوا الرؤية.. استدعاء أكثر من مليون سيارة تويوتا

تسلا
تسلا
تسلا

أبواب تسلا تثير الذعر حول العالم بعد احتجاز أطفال بداخلها

تسلا
تسلا
تسلا

هوندا تستبدل مشروع السيارات الكهربائية بمحرك V6 هجين

هوندا
هوندا
هوندا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد