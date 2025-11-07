قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

محمد رمضان يحمل نعش والده خلال تشييع الجنازة من مسجد مصطفى محمود

أحمد البهى

حالة من الحزن الشديدة ظهرت علي الفنان محمد رمضان، اثناء حمل جثمان والده، تمهيدًا للصلاه عليه، عقب صلاه الظهر. 

أعلن الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام" وفاة والده، في خبر أحزن جمهوره ومتابعيه في مصر والعالم العربي.

وكتب رمضان في منشوره:  "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب، وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد مصطفى محمود في المهندسين، ثم الدفن في مقابر 6 أكتوبر. اللهم اسكنه فسيح جناته."

ولم يكشف محمد رمضان عن تفاصيل إضافية حول أسباب الوفاة، فيما انهالت عليه رسائل التعازي والمواساة من جمهوره وزملائه في الوسط الفني، داعين للفقيد بالرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان.

من ناحية أخرى، ينتظر محمد رمضان عرض أحدث أفلامه "أسد"، الذي تدور أحداثه في حقبة المماليك، حيث يجسد شخصية "علي الفارسي" الذي يقود الزنوج في ثورة ضد الجيش العباسي عام 1280. ويُعد العمل من الإنتاجات التاريخية الضخمة التي تسلط الضوء على فترة مهمة من التاريخ الإسلامي.

يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب محمد رمضان كل من رزان جمال، ماجد الكدواني، على قاسم،

